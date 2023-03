Mastercard Off Camera 2023: "Norwegian Dream" w Konkursie Filmów Polskich

"Norwegian Dream" opowiada historię 19-letniego Roberta ( Hubert Miłkowski ), który wyjeżdża do Norwegii, by spłacić rodzinne długi. Zaczyna pracę w przetwórni łososia, gdzie poznaje Ivara (Karl Bekele Steinland). Aby nie stracić pozycji w grupie, ukrywa swoją fascynację kolegą. Gdy wybucha strajk polskich pracowników fabryki, staje przed dylematem - ratować rodzinę i zostać łamistrajkiem czy dołączyć do Ivara i protestu?

Wideo Norwegian Dream - Trailer





Reżyser filmu Leiv Igor Devold ma polsko-norweskie korzenie, urodził się w Polsce, a dorastał w Norwegii. "Jest to dla mnie osobisty projekt na wielu poziomach. Podobnie jak miliony Polaków, którzy podążali za swoim amerykańskim, brytyjskim, niemieckim czy norweskim marzeniem, moja mama podążyła za swoim w 1975 roku" - powiedział twórca. Historia opisana w filmie inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami, czyli najdłuższym w historii Norwegii strajkiem polskich pracowników z 2017 roku.

Reklama

W roli Roberta zobaczymy wschodzącą gwiazdę polskiego kina Huberta Miłkowskiego, znanego szerszej publiczności z takich produkcji jak m.in. "Hiacynt" , "W głębi lasu", "Kruk" czy "Braty" . Na ekranie partneruje mu utalentowany norweski aktor młodego pokolenia Karl Bekele Steinland. W pozostałych rolach wystąpili: Edyta Torhan, Øyvind Brandtzæg, Julia Dudziak, Marek Sierenberg, Jakub Nosiadek, Hanna Klepacka, Piotr Czarniecki.

"Norwegian Dream" to norwesko-polsko-niemiecka koprodukcja, do której zdjęcia w całości odbyły się w Norwegii. W produkcję filmu zaangażowani byli twórcy ze wszystkich trzech krajów. Autorką scenariusza jest Justyna Bilik, a autorem zdjęć do filmu Patryk Kin. Polską część castingu realizował Konrad Bugaj. Udźwiękowienie filmu to dzieło Michała Fojcika. Za kostiumy, postprodukcję obrazu oraz muzykę do filmu odpowiadają twórcy z Niemiec, a za scenografię i charakteryzację twórcy z Norwegii. Montaż powierzono norweskim montażystom, przy współudziale Tomasza Mączki.



Wideo Rozmowa z reżyserem filmu "Norwegian Dream"

Film został wsparty dofinansowaniem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Producentem filmu po stronie polskiej jest Bartek Gliński, po stronie norweskiej Håvard Wettland Gossé, a po niemieckiej Lennart Lenzing i Michael Eckelt. Anna Różalska oraz Tarik Hachoud zaangażowani byli w realizację filmu jako executive producers, zaś Anna Bławut Mazurkiewicz jako producentka współpracująca.

Film będzie miał swoją polską premierę na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, który odbędzie się w dniach 28.04 - 7.05.2023 w Krakowie.