Mastercard OFF CAMERA 2023: Czasem słońce, czasem deszcz. Kronika festiwalowa

Mastercard OFF CAMERA 2023

To już szósty dzień festiwalu Mastercard OFF CAMERA! W Miasteczku Filmowym jak co dzień działo się sporo, a festiwalowiczom, mimo drugiego dnia deszczu, uśmiechy nie schodziły z twarzy.

Zdjęcie Mastercard OFF CAMERA / materiały prasowe