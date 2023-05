Poruszająca kreacja

Niezwykle silna i wiarygodna więź pomiędzy Anną i Katią to zdecydowanie największa zaleta ukraińskiej produkcji. Wcielająca się w Annę, Anastasia Karpenko, to motor napędowy całego filmu. Aktorka stworzyła kreację, którą zapamięta się na długo i która wywołuje w widzach dreszcze. Ukraińska artystka w produkcję Tynkevych włożyła całą siebie - zachwyciła ogromną dojrzałością i niezwykłą wrażliwością. Scena, w której tańczy do ulubionej piosenki swojej córki, jest chyba najlepszą z całego filmu. Ból, jaki widać wówczas w oczach Anny niemal rozdziera serce.

Nie jest to film doskonały

"Jak tam Katia?" to film, który poza wspomnianymi atutami, ma również sporo problemów. Historia, choć bardzo poruszająca, w niektórych momentach dłuży się i nuży, w innych irytuje. Słabością filmu Christiny Tynkevych jest przede wszystkim scenariusz. Rozmowy między bohaterami bywają dość niezręczne i nienaturalne, a niektóre kwestie trącą banałem.