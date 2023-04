Aidan Gillen i Marianne Blicher jurorami Mastercard OFF CAMERA 2023

Aidan Gillen: Aktor wszechstronny

Aidan Gillen zdobył trzy irlandzkie nagrody filmowe i telewizyjne (IFTA) i za role na małym i dużym ekranie jak i te teatralne był nominowany do nagród BAFTA, BIFA i Tony.

Można go zobaczyć w takich serialach telewizyjnych jak "Burmistrz z Kingstown" oraz "Kin". W swoim telewizyjnym dorobku Aidan ma role w takich produkcjach jak "Queer as Folk", "Prawo Ulicy", "Love/Hate", "Gra o Tron" i "Projekt Błękitna Księga".

W filmach widzieliśmy go w takich produkcjach jak "Dance First", "Rose gra Julie", "Mister John", "Blitz", "Bohemian Rhapsody", "Treacle Jr.", "Życie pomiędzy", "Więzień Labiryntu: Próby ognia", "Więzień Labiryntu: Lek na śmierć", "Mojo", "Młodzi Przebojowi", "Kalwaria", "Shadow Dancer", "Ci, którzy życzą mi śmierci".

Marianne Blicher: Od krótkiego metrażu po pełnometrażowy sukces

Duńska reżyserka, artystka wizualna i scenopisarka Marianne Blicher jest zdobywczynią wielu nagród filmowych. Blicher zaczęła swoją karierę jako kierownik sceny w teatrze, producent w filmie, zanim odnalazła swoją drogę jako autorka scenariuszy i reżyserka.

Jej filmy krótkometrażowe "Mallorca", "Belinda Beautiful", "Reflections" i "Odd Job Man" walczyły o nagrody na ponad stu festiwalach i zostały sprzedane do kilku europejskich stacji telewizyjnych.

W 2022 Blicher zadebiutowała filmem pełnometrażowym, "Miss Viborg". Film wygrał ponad 14 głównych nagród na festiwalach na całym świecie, takich jak Santa Barbara International Film Festival, Monte-Carlo Film Festival, Magnolia Independent Film Festival i Winter Film Awards, jak również w zeszłym roku na Mastercard OFF CAMERA. Obecnie Marianne pracuję nad swoim drugim pełnym metrażem.

Mastercard OFF CAMERA: Święto kina w Krakowie

Tegoroczna edycja Mastercard OFF CAMERA rozpocznie się już 28 kwietnia i potrwa aż do 7 maja. W programie blisko 200 projekcji, ponad 90 filmów, kina plenerowe, Miasteczko Filmowe na placu Szczepańskim w Krakowie, sekcja PRO INDUSTRY by Digital Domain oraz sekcja Storytellers by Storytel, która skupia się na świecie seriali.