Agnieszka Żulewska o współpracy z Anką i Wilhelmem Sasnalami

W ramach 25. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu odbywa się retrospektywa filmów Anki i Wilhelma Sasnalów - wyjątkowego duetu artystów tworzących kino autorskie, od lat doceniane w Polsce i za granicą.

Uczestnicy festiwalu mieli okazję zobaczyć m.in. "Nie zgubiliśmy drogi" (2022, film dostępny także online) oraz najnowszy film - "Człowiek do wszystkiego". W obu produkcjach jedną z głównych ról zagrała Agnieszka Żulewska. W wywiadzie dla Interii przyznała, że od dawna marzyła o pracy z Sasnalami.

"Myślę, że można mówić tutaj o marzeniu. Pamiętam, że najpierw w swoim życiu zobaczyłam 'Z daleka widok jest piękny', potem 'To słońce mnie oślepiło' i miałam w sobie jasną myśl o tym, że bardzo chciałabym z nimi współpracować, w jakiś sposób spotkać się z nimi w pracy. Mam dużo przyjaciół, którzy mieli to szczęście spotkać się z nimi wcześniej, więc słyszałam, że to są wspaniali ludzie - poza tym, że są oczywiście wspaniałymi artystami. Natomiast oni do swojego filmu 'Nie zgubiliśmy drogi' zrobili regularny casting. To nie był może casting, na który zaproszono tłumy, ale była to sytuacja typowego self tape'u. Miałam ogromną przyjemność z jego nagrania, bo bardzo tego chciałam. Czułam, że możemy się spotkać: w poetyce, w postrzeganiu świata... że to jest mi bliskie. Dlatego było to łatwiejsze niż zwykłe kręcenie self tape'ów, których bardzo nie lubię robić" - opowiadała aktorka.

Żulewską widzowie kojarzą przede wszystkim z przełomowej w jej karierze roli w filmie Chemia. W ostatnich latach mogliśmy ją oglądać m.in. w serialu Ślepnąc od świateł oraz w hicie Netfliksa Wielka woda. W tegorocznym Konkursie Głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni znalazł się najnowszy film z jej udziałem, czyli "Wielka Warszawska". Zapytaliśmy aktorkę o wrażenia z pracy na planie:

"To było gorące lato, rok temu. Praca z Bartkiem Ignaciukiem, reżyserem 'Wielkiej Warszawskiej', to była wielka przyjemność. Wracamy do siebie po 'Wielkiej wodzie', ponieważ tam również miałam ogromną przyjemność spotkać Bartka, człowieka niezwykłego, bardzo ciepłego, wspaniałego twórcę. To było też dobre spotkanie z Tomkiem Ziętkiem, to zawsze ogromna przyjemność. Poza tym nigdy wcześniej nie oglądałam wyścigów konnych, więc to było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Wspaniała współpraca" - podsumowała.