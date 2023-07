Franz Rogowski: Aktor, tancerz, choreograf

Franz Rogowski urodził się 2 lutego 1986 roku w Niemczech. Mimo polsko brzmiącego nazwiska, w sieci z trudem można znaleźć informacje o polskim pochodzeniu Rogowskiego. W wywiadzie dla MUBI opowiadał, że jego ojciec jest lekarzem, a matka położną. Ma szóstkę rodzeństwa. Cechą charakterystyczną Rogowskiego jest rozszczep wargi, który powoduje lekkie seplenienie.

Aktorstwa i tańca uczył się w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Występuje głównie w kinie niezależnym oraz na deskach teatru. Największą popularność przyniósł mu film " Victoria ", który w 2015 roku został trzykrotnie wyróżniony podczas festiwalu Berlinale. Na przestrzeni lat można go było oglądać w takich tytułach jak: "Happy End", "Ukryte życie" czy "Wielka wolność".

Reklama

Rok 2023 jest szczególnie udany dla Franza Rogowskiego. Na międzynarodowych festiwalach pokazywane są aż dwa filmy z jego udziałem: " Disco Boy " oraz "Przejścia", w których zagrał główne role. Obydwa tytuły można zobaczyć podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu .

"Disco Boy": O czym jest film?

"Disco Boy" to opowieść o dwóch mężczyznach szukających przepustki do lepszego życia, wojenny film, który opowiada się przeciwko wojnie - powiedział PAP Giacomo Abbruzzese.

Aleksei (Franz Rogowski) jest Białorusinem, który ryzykując życiem, ucieka ze swojego kraju do Francji, gdzie wstępuje do Legii Cudzoziemskiej. Po kilku latach spędzonych w formacji wojskowej ma otrzymać upragniony francuski paszport. Jomo (Morr Ndiaye) jest partyzantem z delty Nigru walczącym z koncernami naftowymi, które mogą zniszczyć jego wioskę. W przeciwieństwie do swojej siostry snującej marzenia o życiu w Europie i pracy tancerki, aktywista wierzy, że sytuację w delcie da się jeszcze uratować. Obrona tego terytorium jest dla niego kwestią fundamentalną.

Kiedy Aleksei zostaje wysłany na pomoc uwięzionym przez partyzantów francuskim pracownikom przemysłu naftowego, drogi jego i Jomo na chwilę przecinają się. Mężczyźni staczają walkę o wyzwolenie, po której twarz Jomo będzie prześladować Alekseja w powracających, halucynacyjnych wizjach.

"Disco Boy" wejdzie do polskich kin 13 października 2023 r.

"Przejścia": W trójkącie miłosnym

"Przejścia", czyli elektryzujący melodramat z Franzem Rogowskim, Benem Whishawem i Adèle Exarchopoulos w rolach głównych. Film w reżyserii Iry Sachsa zadebiutował na festiwalu filmowym w Sundance. Małżeństwo dwóch mężczyzn, mieszkających w Paryżu przechodzi kryzys, gdy jeden z nich nawiązuje namiętny romans z kobietą.

W serwisie Rotten Tomatoes obraz został oceniony przez 50 krytyków i uzyskał 90% pozytywnych ocen, a recenzenci zwracają uwagę na fenomenalny występ Franza Rogowskiego.