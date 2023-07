Międzynarodowy Konkurs Filmowy Nowe Horyzonty to sekcja-wizytówka wrocławskiego festiwalu. Wśród dwunastu konkursowych tytułów, które walczyły o tegoroczne Grand Prix, znalazły się: "Piaffe" Ann Oren, "Na miejscu" Basa Devosa, "Kwiaty ludzkiego ciała" Heleny Wittmann, "Samsara" Loisa Patiño, "Delikwenci" Rodriga Moreno, "After" Anthony’ego Lapii, "La Palisiada" Philipa Sotnychenki, "Posiadłość" Leili Kilani, "Pod ścianą" Huang Ji i Ryûjiego Otsuki, "Czarny kos, czarna jeżyna" Elene Naveriani oraz "Sklep" Ami-Ro Sköld, a kinematografię polską reprezentował punkowy " Imago " Olgi Chajdas , osobista i pokoleniowa opowieść o muzycznej alternatywie i życiowej anarchii.

Jury 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego mBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu w składzie Mark Jenkin, Dane Komljen, Jennifer Reeder, Sergio Fant oraz Aga Woszczyńska przyznało Grand Prix oraz nagrodę 10 000 euro filmowi "Delikwenci" (The Delinquents) w reżyserii Rodriga Moreno.

Jury przyznało także wyróżnienie filmowi "After" w reżyserii w reżyserii Anthony’ego Lapii. Nagrodę Publiczności otrzymała Elene Naveriani, reżyserka "Czarnego kosa, czarnej jeżyny" (Blackbird Blackbird Blackberry).

"Delikwenci": O czym jest film?

"Delikwenci" w reżyserii Rodrigo Moreno opowiada historię Morána i Romána, którzy szukają wolności i przygody. Jeden dokonuje rabunku, a drugi ukrywa pieniądze, które nie należą do niego. Zupełnie nowa rzeczywistość zbliża ich do siebie.

Film był pokazywany podczas tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes. W maju MUBI wynegocjowało umowę dotyczącą kinowej dystrybucji filmu w Ameryce Północnej, Wielkiej Brytanii, Ameryce Łacińskiej i innych krajach. Obecnie "Delikwenci" nie mają polskiej premiery kinowej.

"Imago" bez nagrody na Nowych Horyzontach

Nowy film Olgi Chajdas "Imago" miał 3 lipca światową premierę na festiwalu w Karlowych Warach. Wypełniona po brzegi publiczność Municipal Theatre żywo reagowała podczas seansu.

"Imago" to post-punkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u, to opowieść o więzi matki i córki, głodzie wolności, seksie i medytacji. Historia rozpoczyna się w Trójmieście w 1987 roku, a kończy w 1989, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem jest buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca lat 80., kulturalny i społeczny fenomen tego okresu i zapowiedź rewolucyjnych zmian w Polsce. "Imago" to mocne i głośne kino o różnych odcieniach transformacji oraz portret kobiety, jakiego w polskim kinie jeszcze nie było.

Film powstał w koprodukcji polsko-holendersko-czeskiej, producentem filmu jest Apple Film Production. Premierowe pokazy odbyły się na 23. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym mBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu, lecz nie otrzymał nagrody.