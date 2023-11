Wstrząsający dokument o zbrodniach Hamasu. Organizatorką pokazu Gal Gadot

Oprac.: Tomasz Bielenia filmy dokumentalne

W środowy wieczór 8 listopada w Los Angeles odbył się specjalny pokaz 47-minutowego filmu dokumentalnego zatytułowanego „Bearing Witness to the October 7th Massacre” („Bycie świadkiem masakry z 7 października”). Został on zmontowany z zebranych przez Siły Obronne Izraela nagrań zarejestrowanych przez świadków ataku i samych bojowników Hamasu.

Gal Gadot /MEGA/GC Images /Getty Images