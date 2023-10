"To był serial, w trakcie realizacji którego potrzebowałem trochę czasu na oswojenie się z kamerą i tym, że opowiadam o swoim życiu. 10 lat temu, gdy przeszedłem na emeryturę, ludzie prosili mnie, abym zrobił coś takiego. Ale nie byłem gotowy, by spojrzeć wstecz na moje życie i karierę" - przyznał David Beckham . Dopiero jakieś trzy lata temu uznał, że przyszedł czas na opowiedzenie własnej historii, zanim zrobi to ktoś inny.

David Beckham: Piekielna przeprawa i emocjonalny rollercoaster

Przez ponad dwa lata, pod czujnym okiem Fishera Stevensa , reżysera i aktora znanego z serialu "Sukcesja", ekipa zarejestrowała ponad 50 godzin nagrań. Każdy z czterech odcinków poświęcony jest kolejnym etapom kariery sportowca, które naturalnie przeplatają się z osobistymi i nierzadko bardzo trudnymi wątkami w jego życiu, jak depresja, posądzenie o zdradę, sportowa presja czy trudy życia na świeczniku. Każdy odcinek ukazuje jednocześnie bardzo pokornego sportowca, oddanego ojca i męża, który mimo oczywistego talentu i sukcesów przez całą karierę musiał walczyć o swoje dobre imię i uznanie. Tę podróż Beckham w rozmowie z magazynem "People" nazwał "piekielną przeprawą i emocjonalnym rollercoasterem".

Wideo „Beckham” — serial dokumentalny | Oficjalny zwiastun | Netflix

David Beckham: Nie jest intelektualistą, ale ma wrodzoną inteligencję

"To nie było łatwe i przez ostatnie dwa i pół roku był to dla mnie emocjonalny rollercoaster, ale myślę, że udało nam się stworzyć coś, z czego mój zespół i ja możemy być bardzo dumni" - podkreślił.

Słów uznania bohaterowi dokumentu nie szczędził też reżyser serialu. Przyznał, że odbywając tę trudną podróż w przeszłość z Beckhamem miał okazję odkryć jego zaskakujące oblicze. "Wykazuje niebywałą dbałość o szczegóły. Jest perfekcjonistą, a jednocześnie jest w nim to nieprawdopodobne ciepło. Słucha, jest serdeczny i wydaje się, że bardzo zależy mu na ludziach. Choć nie jest wykształcony, nie jest intelektualistą, ma wrodzoną inteligencję, dzięki której potrafi doskonale czytać ludzi" - podkreślił Stevens.



Z opinią reżysera najwyraźniej zgadzają się także widzowie, którzy poświęcili temu przekrojowemu portretowi Beckhama ponad 58 mln godzin, a on sam zyskał prawie pół miliona nowych fanów w mediach społecznościowych.