"Mamy to! Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wydawnictwo Znak i ATM Grupa podpisały umowę na ekranizację książki 'Się żyje. Kora. Biografia'" - pochwaliło się na Facebooku Wydawnictwo Znak.

"Biografia Kory pióra Katarzyny Kubisiowskiej to świetna, doskonale udokumentowana lektura. Można powiedzieć: gotowa mapa drogowa dla dokumentalisty. Już teraz, we współpracy z autorką i w porozumieniu z Bliskimi Kory, rozpoczynamy pracę nad gromadzeniem materiałów do filmu dokumentalnego. W planach mamy także fabułę, autorskie spojrzenie na tę niezwykłą artystkę" - mówił podczas wspólnego spotkania w Warszawie w siedzibie firmy Andrzej Muszyński, prezes ATM Grupy, która ma na koncie m.in. "Tajemnice polskich morderstw" czy "Tytani KSW".

Kora to nie tylko Maanam

Kora, Olga Aleksandra Sipowicz, latach 1976 - 2008 była liderką zespołu Maanam.

Była przede wszystkim wyjątkową wokalistką, autorką tekstów, poetką, w ostatnich latach malarką, ale zdarzało się jej także występować w filmach, gdzie grała samą siebie lub była aktorką dubbingującą.

Jej głos mogliśmy usłyszeć w przebojowych animacjach "Iniemamocni" i "Iniemamocni 2", gdzie dubbingowała ekscentryczną Ednę Mode, która projektowała niezwykłe stroje dla rodziny Iniemamocnych.