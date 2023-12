Reżyserka Margreth Olin przed trzydziestu laty opuściła rodzinny dom. Dziś odwiedza z kamerą górskie rejony zachodniej Norwegii, by podążając śladami swych rodziców i przodków, odpowiedzieć sobie na pytanie: skąd jestem? Będzie to spotkanie z lokalną historią, ale przede wszystkim z dziewiczą w tym rejonie naturą, z nieustającym cyklem narodzin i śmierci.

Historia rodzinna zamienia się tu w zapierający dech wizualno-dźwiękowy poemat. Stosując podwójną skalę - mikro i makro - film odsłania przed nami świat intymny i zarazem bardzo uniwersalny.

"Pieśń ziemi": O więzi człowieka z przyrodą

"Pieśń ziemi" była filmem otwarcia tegorocznego Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Reklama

“Od lat marzyłam by zrobić taki film. Zastanawiałam się jak najlepiej sportretować głęboką więź człowieka z przyrodą i wróciłam do domu, by odwiedzić mojego ojca" - wyznała autorka dokumentu. “Mój ojciec ma teraz 86 lat i być może jego pokolenie jest ostatnim, które posiada głęboką wiedzę o tym, jak dbać o naturę" - dodała.



Margreth Olin zrealizowała dotychczas kilkanaście filmów, które zyskały uznanie publiczności i krytyków, brały udział w licznych festiwalach na całym świecie i zdobyły wiele norweskich i międzynarodowych nagród. Jej poprzedni film, zrealizowany we współpracy z Katją Hogset i Espenem Wallinem “Autoportret", został także nagrodzony na Krakowskim Festiwalu Filmowym, m.in. nagrodą publiczności.



Wideo PIEŚNI ZIEMI, reż. Margreth Olin - w kinach od 2 lutego (trailer)

W swoich filmach Olin podejmuje ważne tematy, nawiązując bliską relację z bohaterami. Jest laureatką 26 nagród za swoje zaangażowanie w sprawy związane z prawami człowieka. Jej nowy pełnometrażowy film dokumentalny "Pieśni Ziemi" (2023) został wyprodukowany przez BBC i SWR we współpracy z ARTE, a producentami wykonawczymi są Wim Wenders i Liv Ullmann.