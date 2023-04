“Od lat marzyłam by zrobić taki film. Zastanawiałam się jak najlepiej sportretować głęboką więź człowieka z przyrodą i wróciłam do domu, by odwiedzić mojego ojca" - wyznała autorka dokumentu, Margreth Olin. “Mój ojciec ma teraz 86 lat i być może jego pokolenie jest ostatnim, które posiada głęboką wiedzę o tym, jak dbać o naturę" - dodała.

"Pieśń ziemi": Cztery pory roku w górach Norwegii

Reżyserka przez cztery pory roku towarzyszy ojcu w wędrówkach przez dzikie, górskie rejony zachodniej Norwegii, by podążając z kamerą śladami przodków, odpowiedzieć sobie na pytanie: skąd jestem? Dziewicza w tym rejonie natura pulsuje nieustającym cyklem narodzin i śmierci. Film, poprzez oszałamiające obrazy i wibrujące dźwięki, odsłania przed nami świat intymny i zarazem bardzo uniwersalny.

"Na otarcie festiwalu zawsze wybieramy film spektakularny, który porwie publiczność i zachęci do niewychodzenia z kina przez tydzień. 'Pieśni ziemi' to wyjątkowy dokument, który oczarował nas i który z pewnością zachwyci każdego, kto zetknie się z nim na dużym ekranie" - uzasadnia wybór Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Margreth Olin zrealizowała dotychczas kilkanaście filmów, które zyskały uznanie publiczności i krytyków, brały udział w licznych festiwalach na całym świecie i zdobyły wiele norweskich i międzynarodowych nagród. Jej poprzedni film, zrealizowany we współpracy z Katją Hogset i Espenem Wallinem “Autoportret", został także nagrodzony na Krakowskim Festiwalu Filmowym, m.in. nagrodą publiczności.

W swoich filmach Olin podejmuje ważne tematy, nawiązując bliską relację z bohaterami. Jest laureatką 26 nagród za swoje zaangażowanie w sprawy związane z prawami człowieka. Jej nowy pełnometrażowy film dokumentalny "Pieśni Ziemi" (2023) został wyprodukowany przez BBC i SWR we współpracy z ARTE, a producentami wykonawczymi są Wim Wenders i Liv Ullmann.

Partnerem pokazu jest Ambasada Norwegii w Polsce.

Krakowski Festiwal Filmowy: W kinach i online

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń filmowych kwalifikujących do Oscara w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.

Krakowski Festiwal Filmowy realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu “Kreatywna Europa", Miasta Krakowa, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich, a głównym organizatorem - Krakowska Fundacja Filmowa.

63. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w krakowskich kinach w dniach od 28 maja do 4 czerwca oraz online na platformie KFF VOD na terenie całej Polski od 2 do 18 czerwca 2023.