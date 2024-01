"Pianoforte": Dokument o kulisach Konkursu Chopinowskiego trafi do kin

Oprac.: Tomasz Bielenia filmy dokumentalne

Ogromne emocje i szansa, która zdarza się raz w życiu. W trakcie eliminacji jest ich 160, do finału trafia zaledwie 12 osób. Konkurs Chopinowski jest najbardziej prestiżowym wydarzeniem tego typu na świecie. Odbywa się co pięć lat w Warszawie i biorą w nim udział największej sławy pianiści i pianistki. Na pierwszym planie w filmie "Pianoforte", który do kin trafi 16 lutego, znajdują się młodzi uczestnicy konkursu z różnych stron świata i ich marzenia.

"Pianoforte" trafi do kin 16 lutego /materiały prasowe