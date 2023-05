Pierwszy film Paula B. Preciado, "Orlando - moja polityczna biografia" jest obrazem szczególnym - rzadko kiedy bowiem pole praktyk filozoficznych pokrywa się z polem artywizmu i aktywizmu w tak koherentny i interesujący sposób. A sam Paul B. Preciado jest również postacią wyjątkową - jego aktywność w każdej z twórczych dziedzin wyznacza nowe standardy rozumienia zarówno sztuki, jak i filozofii. Preciado jest też trans-osobą, a swoje doświadczenie tranzycji wpisał we wszystkie te dziedziny, którymi się zajmuje, przyglądając się mu w sposób krytyczny reinterpretując aktualne dyskursy dotyczące bio-władzy, patriarchalnego kapitalizmu, nekropolityki, feminizmu i teorii queer. W Polsce dotychczas ukazały się: "Testo ćpun. Seks, narkotyki i polityka w epoce farmakopornografii", "Pornotopia. Playboy, architektura i biopolityka w czasach zimnej wojny" oraz "Mieszkanie na Uranie. Kroniki przeprawy". Michał Borczuch zrealizował w 2022 roku w Nowym Teatrze w Warszawie spektakl na podstawie "Mieszkania na Uranie".

"Orlando - moja polityczna biografia": Manifest wolności, radości i godności

"Orlando - moja polityczna biografia" odwołuje się do książki "Orlando" Virginii Woolf. Preciado wychodzi z założenia, że wszystko, co stanowi o jego własnej biografii zostało już wcześniej opisane - właśnie przez Woolf, w dodatku prawie sto lat temu. Reżyser zabiera więc widzki i widzów w podróż przez meandry współczesnej kultury, dekonstruując jej polityczne utopie, dekolonizując język i poszerzając społeczną reprezentację o osoby wykluczone i marginalizowane. W sensie politycznym jest to film rewolucyjny, interpretujący pierwowzór Woolf uwspółcześniając jego przesłanie i budując nowe konteksty: kulturowej widzialności, oporu, emancypacji. Imaginarium wizualne, które proponuje Preciado jest z jednej strony oszczędne w środkach, bazujące na szczątkowej i symbolicznej scenografii, równocześnie jednak na tyle uniwersalne, że opisuje podstawowe problemy bycia "Orlandem" we współczesnym społeczeństwie. Przemoc instytucjonalna i farmakologiczna, społeczna izolacja, samotność i polityczna opresja - to tylko niektóre z nich. Preciado nie zatrzymuje się jednak tylko na ich zasygnalizowaniu. "Orlando - moja polityczna biografia" jest też manifestem wolności, radości i godności - donośnym głosem opowiadającym się za prawem do samostanowienia i decydowania o sobie, rollercoasterem emocji, troski i czułości jednoznacznie deklarującym opowiedzenie się za kulturotwórczą siłą sztuki.

"Orlando - moja polityczna biografia" ma szansę stać się jednym z najważniejszych filmów pokazywanych obecnie w Polsce, przejmuje bowiem rolę, która przynależy instytucjom zajmującym się edukacją i kulturą. Rozumiany w ten sposób staje się pozycją obowiązkową dla wszystkich tych osób, które potrzebują wsparcia w rozumieniu własnej i cudzej seksualności, i które z tego powodu stają się politycznymi przeciwnikami patriarchalnej, konserwatywnej władzy. Bo właśnie tym filmem Preciado przywraca godność, daje nadzieję i jednoznacznie pokazuje jak potężnymi narzędziami społecznej zmiany stają się sztuka i kultura kiedy tylko potrafimy właściwie je odczytać.

Post Pxrn Film Festival Warsaw: Wokół cielesności i seksualności

2. edycja Post Pxrn Film Festival Warsaw odbędzie się w dniach 13-18 czerwca 2023 w Kinie Muranów.



PPFFW jest kulturotwórczym wydarzeniem prezentującym różnorodne strategie artystyczne skupione wokół cielesności i seksualności i filtrowane przez pryzmat współczesnej kultury i polityki. Istotą częścią PPFFW są panele i warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji seksualnej oraz wydarzenia performatywne w klubie festiwalowym w kinie Muranów.