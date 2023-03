Netflix nie odpowie przed sądem za zniesławienie policjanta

Sędzia Brett Ludwig nie dopatrzył się jednak w tych mailach niczego, co obciążałoby filmowców. "To, w jaki sposób Colborn został pokazany w serialu mogło nie przypaść mu do gustu, ale to nie oznacza, że mowa o zniesławieniu" - argumentował w uzasadnieniu wyroku. Dodał jednak, że serial nie zawsze sprawiedliwie prezentował swoich bohaterów. "Jego wizualny język może być odczytany jako sugerujący coś bardziej nikczemnego niż wynika to z dowodów" - stwierdził sędzia. Zgodził się też z kilkoma oddzielnymi zarzutami Colborna, ale nie były one jednak tak poważne, by świadczyły o celowym zniesławieniu.