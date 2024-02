Timeless Film Festival Warsaw: Z miłości do klasyki kina

Timeless Film Festival Warsaw powstał, by ponownie wprawić w ruch klasykę kina, która w ostatnich latach z jednej strony została zepchnięta do domowych seansów, a z drugiej zaczęła odzyskiwać swój dawny blask. Coraz więcej widzów i widzek nie tylko wybiega w przyszłość kina, wypatrując kolejnych olśnień, ale też sięga wstecz, by w bogatej przeszłości kina znaleźć coś fascynującego. Klasyka kina nie jest więc tylko reliktem przeszłości, ale aktywnie kształtuje gusta kinofili i kinofilek.

Impreza chce zaoferować świeże, rzadko obecne w debacie publicznej spojrzenie na historię kina, łącząc staranną, kuratorską selekcję z autorską opowieścią o filmach i twórcach, przedstawioną przez organizatorów: filmoznawców, krytyków, animatorów kultury. Ideą festiwalu jest ponowne odkrywanie klasyki w dwóch znaczeniach: pokazywanie odnowionych cyfrowo filmów (z kopii wysokiej jakości), które polscy widzowie i widzki mogą znać, ale nie widzieli ich na dużym ekranie oraz o wprowadzenie do polskiego obiegu kulturalnego nowej klasyki, czyli filmów i artystów, którzy w polskiej świadomości nie mieli szansy zaistnieć, a są ważnymi bohaterami światowej rozmowy o kinie.

Pomysłodawcą i założycielem festiwalu jest Roman Gutek - twórca Warszawskiego Festiwalu Filmowego, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, American Film Festival oraz firmy Gutek Film zajmującej się dystrybucją filmów.

Pierwsza edycja Timeless Film Festival Warsaw odbędzie się w dniach 8-15 kwietnia 2024.