"Budda. Dzieciak '98": O czym jest dokument?

" Budda. Dzieciak '98 " to film dokumentalny, opowiadający o życiu tytułowego Buddy, a właściwie Kamila Labuddy. Każde z jego kont na Instagramie i YouTubie śledzi ponad 2 miliony osób. Zabawa lifestylem oraz motoryzacją w bardzo szerokim spektrum doprowadziła do nagrań w dziesiątkach krajów, w różnych zakątkach świata. Ekipa najlepszych ujęć szukała m. in. w Czarnobylu, a także w Stanach Zjednoczonych, Rumunii czy Bośni i Hercegowinie.

To niezwykle inspirująca, uniwersalna opowieść o sile charakteru, determinacji w spełnianiu marzeń, ale i ogromnym potencjale branży YouTube oraz możliwościach, które są w niej ukryte.



To film w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego – współtwórcy hitu "Ania" opowiadającego o życiu znanej aktorki Ani Przybylskiej, który zobaczyło w kinach ponad 600 000 widzów. Jednym z koproducentów jest firma Platige Image, odpowiedzialna m.in. za pracę przy serialu Netflixa "Wiedźmin".

"Budda. Dzieciak '98" podbił polskie kina

"Budda. Dzieciak '98" trafił na duży ekran 21 marca i odnotował historyczne otwarcie. Film w kinach zobaczyło już 351 397 widzów, co daje mu trzeci najlepszy wynik otwarcia wśród wszystkich tytułów wyświetlanych w tym roku w polskich kinach i najlepszy w historii polskich filmów dokumentalnych.