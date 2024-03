To jeden z najsłynniejszych polskich influencerów. Ma ponad 2 miliony fanów

Jeżeli znasz "Buddę" - przeżyj jego historię na wielkim ekranie i zobacz to, czego nie ma na Youtubie. Zobacz, jak wygląda "mindset" twórców internetowych, jakimi prawami rządzi się ta branża oraz jakie daje możliwości.

Jeżeli nie znasz - koniecznie poznaj ogólnopolski fenomen zwykłego chłopaka, który wraz ze swoimi fanami, dokonał rzeczy absolutnie niezwykłych!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Budda. Dzieciak ‘98" [trailer] materiały prasowe

Każde z jego kont na Instagramie i Youtubie śledzi ponad 2 miliony osób. Zabawa lifestylem oraz motoryzacją w bardzo szerokim spektrum doprowadziła do nagrań w dziesiątkach krajów, w różnych zakątkach świata. Ekipa najlepszych ujęć szukała m. in. w Czarnobylu, a także w Stanach Zjednoczonych, Rumunii czy Bośni i Hercegowinie. To niezwykle inspirująca, uniwersalna opowieść o sile charakteru, determinacji w spełnianiu marzeń, ale i ogromnym potencjale branży YouTube oraz możliwościach, które są w niej ukryte.

Reklama

"Budda. Dzieciak ‘98" w kinach od 21 marca

Film w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego - współtwórcy hitu "Ania" opowiadającego o życiu znanej aktorki Ani Przybylskiej, który zobaczyło w kinach ponad 600 tysięcy widzów. Jednym z koproducentów jest firma Platige Image, odpowiedzialna m.in. za pracę przy serialu Netflixa "Wiedźmin".

W zwiastunie filmu "Budda. Dzieciak ‘98" wykorzystano utwór "Suma wszystkich strachów". Pochodzi on z albumu znanych producentów Favsta i Gibbsa pod tytułem ,,Hample". Producenci, znani ze współpracy z czołowymi artystami hip-hopowymi w kraju, stworzyli jakiś czas temu album dedykowany miłośnikom motoryzacji.

Zdjęcie Plakat filmu "Budda. Dzieciak ‘98" / materiały prasowe

"Budda. Dzieciak ‘98" trafi na kinowe ekrany 21 marca.