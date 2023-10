Reżyserami serialu "John Lennon: Murder Without a Trial" są Nick Holt ("Dynastia Kimów - trzy pokolenia") i Rob Coldstream ("The Execution of Gary Glitter"). Jak zapowiadają, w dokumencie znajdą się ekskluzywne wywiady z naocznymi świadkami zabójstwa Johna Lennona oraz niepublikowane wcześniej zdjęcia z miejsca zbrodni. Mają one rzucić nowe światło na życie i zabójstwo muzycznej i kulturowej ikony, jaką był muzyk grupy The Beatles, John Lennon. W nowym świetle ma także zostać przedstawiony Mark David Chapman, który przyznał się do tego zabójstwa.

Reklama