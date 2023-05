"To opowieść, która dotyka każdego z nas. To historia o ludziach, którzy tworzyli muzykę popularną rozbrzmiewającą na ścieżkach dźwiękowych naszego życia oraz o tym, jak zostali wykorzystani. To także opowieść o pociągnięciu do odpowiedzialności przemysłu muzycznego za niesprawiedliwość wyrządzoną całym pokoleniom muzycznych talentów. Ci ludzie zostali pozbawieni nie tylko należnych im zysków, ale też szacunku i uznania. Sednem tej sprawy jest potrzeba zadośćuczynienia i spłacenia długów" - powiedział o swoim projekcie Idris Elba , cytowany przez portal The Hollywood Reporter.

Reklama

"Paid in Full: The Battle for Payback": O czym opowie film?

"To produkcja daleka od standardowego serialu dokumentalnego. Przeanalizujemy przemysł muzyczny w kontekście uprzedzeń rasowych i pokażemy wykorzystanie czarnoskórych muzyków, jakiego się dopuścił. Chcemy pokazać tych, którzy doprowadzili do ujawnienia systemowego rasizmu w branży muzycznej. Prześledzimy to, w jaki sposób w minionych dekadach miało to wpływ na cały przemysł" - dodają przedstawiciele stacji, które wyemitują serial państwa Elbów.

Showrunnerem "Paid in Full: The Battle for Payback" będzie David Upshal. Wśród twórców serialu są też m.in. twórca, raper i filmowiec - MK Asante Jr., a także Lawrence Lartney, który współpracował z prezydentem Barackiem Obamą przy tworzeniu fundacji My Brother’s Keeper zapewniającej czarnoskórym talentom osiągnięcie pełni swojego potencjału. Elba, Asante Jr. i Lartney współpracowali już razem nad brytyjskim dokumentem zatytułowanym "How Hip Hop Changed the World" ("O tym jak hip hop zmienił świat").

Idrisa Elbę już wkrótce będzie można zobaczyć w siedmioodcinkowym serialu "Hijack" opowiadającym o porwaniu samolotu pasażerskiego lecącego do Londynu. Jego premierę zaplanowano na 28 czerwca tego roku na platformie streamingowej Apple TV+. Obecnie aktor pracuje na planie sensacyjnego thrillera "Heads of State", gdzie występuje m.in. u boku Priyanki Chopry Jonas, Carli Gugino oraz Johna Ceny.