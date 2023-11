"Zawsze chciałem zrobić coś na temat Dave’a, bo chciałem pokazać światu, jakim jest facetem. Jego skromność sprawiła, że nie było pewne, co z tego projektu wyjdzie. On bowiem wolał rozszerzyć temat i po prostu nakręcić coś o kaskaderach. W końcu jednak udało mi się go przekonać, że powinien to być film o nim. Zaczęliśmy razem coś tam kręcić, bo choć nigdy czegoś takiego nie robiłem, to wydawało mi się, że potrafię nakręcić film dokumentalny. Okazało się, że nie potrafię" - powiedział Daniel Radcliffe w trakcie premiery filmu "David Holmes: Chłopiec, który przeżył".



"David Holmes: Chłopiec, który przeżył": Dokument o dublerze Daniela Radcliffe'a

David Holmes był dublerem Radcliffe’a w pierwszych sześciu filmach serii o Harrym Potterze. W styczniu 2009 roku, podczas prób do popisów kaskaderskich w filmie "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Cześć 1" , doznał tragicznego wypadku, w wyniku którego został sparaliżowany. Ta tragedia jest punktem wyjścia poświęconego mu dokumentu. Film opowiada o tym, jak były kaskader ułożył sobie życie po wypadku.



Gdy Radcliffe zrezygnował z realizacji dokumentu, jego reżyserią zajął się Dan Hartley, który pracował na planie filmów o Potterze. "Chcieliśmy kogoś, kogo znaliśmy i kto byłby związany z tematem naszego filmu tak samo jak my. W pewnym sensie baliśmy się kogoś z zewnątrz. Dan też nigdy nie wyreżyserował dokumentu, ale miał na swoim koncie film fabularny. Mieliśmy do niego ogromne zaufanie. Wspólnie rozmawialiśmy o wszystkich filmach dokumentalnych, jakie nam się podobały. Potem Dan nakręcił kilka wywiadów, pokazał je nam i byliśmy już pewni" - powiedział Radcliffe.