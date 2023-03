Na Brianie Warnerze, znanym na całym świecie jako Marilyn Manson, ciążą poważne zarzuty dotyczące stosowania fizycznej i psychicznej przemocy wobec kobiet oraz ich seksualnego wykorzystywania. Problemy słynącego z kontrowersyjnego wizerunku artysty zaczęły się od szokujących wyznań aktorki Evan Rachel Wood , z którą w przeszłości był związany. Gwiazda seriali "Westworld" i "Czysta krew" w lutym 2021 roku opublikowała w mediach społecznościowych obszerny post, który odbił się w mediach szerokim echem. Wood opowiedziała bowiem o licznych nadużyciach Mansona, który miał uwieść ją, gdy była nastolatką. Aktorka twierdziła, że w czasie trwania ich relacji piosenkarz znęcał się nad nią i zmuszał do kontaktów seksualnych.

"Miałam wyprany mózg, byłam manipulowana. Postanowiłam skończyć z życiem w strachu przed odwetem, oszczerstwami i szantażem. Piszę to, aby zdemaskować niebezpiecznego człowieka" - wyznała na Instagramie. Wątek nadużyć Mansona pojawił się też w poświęconym Wood filmie dokumentalnym "Phoenix Rising" , który miał premierę w zeszłym roku. Gwiazda wyznała w nim, że muzyk zgwałcił ją na planie teledysku do utworu "Heart Shaped Glasses" z 2007 roku. "Uzgodniliśmy, że zagramy symulowany stosunek, ale gdy kamery zostały włączone, on zaczął mnie penetrować. Wtedy po raz pierwszy dokonano na mnie przestępstwa. Zostałam zgwałcona przed kamerą. To wideo to początek przemocy, która eskalowała w trakcie trwania naszej relacji" - powiedziała aktorka.

Evan Rachel Wood zaprzecza sugestiom aktorki Ashley Smithline

Choć Manson kategorycznie zaprzeczył stawianym mu zarzutom, a nawet pozwał byłą partnerkę o zniesławienie, jego problemy z prawem bynajmniej się nie zakończyły. Wstrząsające wyznanie Wood ośmieliło bowiem inne kobiety, które postanowiły dochodzić sprawiedliwości przed sądem. O seksualne wykorzystywanie oskarżyły artystę m.in. aktorka Esme Bianco i modelka Ashley Smithline. Ta ostatnia pozwała Mansona latem 2021 roku. Kilka dni temu wycofała się ona jednak z obciążających wokalistę zarzutów. W złożonym pod przysięgą oświadczeniu wyjawiła, że kłamała, bo uległa presji ze strony Evan Rachel Wood.