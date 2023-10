Mikrobudżetowy walijski thriller "Control" miał zadebiutować we wspierającym takie właśnie niezależne filmy londyńskim kinie Prince Charles Cinema. Jednak - jak donosi "The Telegraph" - premiera ta została odwołana, gdy właściciel tego kina zorientował się, że w filmie Gene’a Fallaize’a można usłyszeć głos Kevin Spaceya. Pojawia się on w scenie rozmowy telefonicznej prowadzonej przez Lauren Metcalfe, która wciela się w rolę szefowej resortu spraw wewnętrznych, Stelli Simmons.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kevin Spacey uniewinniony. Był oskarżony o przestępstwa seksualne © 2023 Associated Press

"Control": Odwołana premiera filmu z Kevinem Spaceyem

Informacja o odwołaniu premiery została przekazana przez właściciela kina, Grega Lynna, w mailu wysłanym do Metcalfe, która jest również producentką thrillera "Control". "Mamy problem. Bardzo przepraszam, ale muszę poinformować, że musimy odwołać premierę. Ubiegłej nocy zorientowaliśmy się, że w pani filmie występuje Kevin Spacey w pierwszej roli po procesie. Moi pracownicy i ja jesteśmy przerażeni, że nazwę naszego kina podaje się jednym tchem razem z informacją o premierze jego filmu" - czytamy w liście.

