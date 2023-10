Wspomniane wydarzenie odbyło się w poniedziałkowy wieczór 16 października. Jego hasłem przewodnim było hasło "Czego William Szekspir może nas nauczyć o kulturze unieważniania?", a głównym bohaterem był zmarły w 2020 roku konserwatywny filozof Roger Scruton. Rok przed śmiercią został on na krótko pozbawiony rządowego stanowiska za sprawą jego obraźliwych uwag w jednym z wywiadów. Do tego faktu nawiązał w pewnym momencie prowadzący imprezę dziennikarz Douglas Murray.

Kevin Spacey na Oksfordzie. Owacja na stojąco

"W erze kultury unieważniania i wyrzucania za okno, czasami zapominamy, że nie możemy postępować w taki sposób i że przerabialiśmy to już wcześniej. Wiemy to, bo najwięksi pisarze i artyści swoich czasów zadawali te same pytania. Chodzi o to, co się dzieje, gdy społeczeństwo porzuca osobę bez powodu. To coś, o czym myślał Roger Scruton. To coś, o czym myśli Kevin Spacey. Powiedziałem więc sobie, że chcę, aby powrócił na brytyjską scenę" - powiedział Murray, po czym - ku zaskoczeniu widzów - zaprosił na scenę Spaceya.



Aktor został poproszony o wygłoszenie monologu z tragedii Williama Szekspira zatytułowanej "Tytus Ateńczyk". Wyrecytował go, przechadzając się pomiędzy zgromadzonymi na widowni gośćmi. Kończąc przemowę, aktor wyszedł na chwilę z sali, by powrócić na nią przy dźwiękach owacji na stojąco. Spaceyowi trudno było ukryć wzruszenie, co pokazuje nagranie z tego wystąpienia umieszczone na stronie "The Spectator" na serwisie Youtube.

Reklama

Wideo Kevin Spacey receives standing ovation at surprise appearance in Oxford

W lipcu tego roku Kevin Spacey został uniewinniony w odbywającym się w Londynie procesie, w którym został oskarżony o molestowanie seksualne. Mimo uniewinnienia, dwukrotnemu laureatowi Oscara wciąż trudno jest wrócić do dawnej sławy. Na początku tygodnia media informowały o odwołanej premierze pierwszego filmu z jego udziałem od czasu oskarżeń - sensacyjnego "Control". Właściciel kina, w którym miał się odbyć pokaz, wycofał się po tym, jak zorientował się, że w tej produkcji można usłyszeć głos Spaceya.