Jonathan Majors skończy w więzieniu?

Jak relacjonuje portal "Variety", ubrany w ciemnobrązowy garnitur Jonathan Majors wkroczył do gmachu sądu dokładnie o 9:15 rano. Aktorowi towarzyszyła jego dziewczyna Meagan Good. Dopiero stając przed sądem, gwiazdor zdjął ciemne okulary. Włożył je ponownie po trzech minutach, bo właśnie tyle trwało posiedzenie. Sędzia Rachel S. Pauley zakomunikowała mu, że jego proces rozpocznie się 3 sierpnia. Oznajmiła też, że Majors musi stawić się na rozprawie, a jeśli tego nie zrobi, zostanie wydany nakaz jego aresztowania.



Majors został aresztowany 25 marca tego roku pod zarzutami przemocy domowej. Potem został oskarżony o napaść i nękanie. Powodem oskarżeń była kłótnia z 30-letnią Grace Jabbari, która powiedziała wezwanym policjantom, że została zaatakowana i zabrana do szpitala z drobnymi obrażeniami głowy i karku. Zdaniem adwokatki Majorsa, Priyi Chaudhry, to jej klient był ofiarą ataku ze strony kobiety. Tę tezę prawniczka podtrzymała w krótkim oświadczeniu, które wystosowała po wtorkowym posiedzeniu sądu.

Reklama

"Zdecydowanie zażądaliśmy od prokuratora okręgowego, by natychmiast oddalił wszelkie zarzuty przeciwko panu Majorsowi i wszczął postępowanie przeciwko pani Jabbari, pociągając ją do odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Chociaż mamy nadzieję, że prokurator przegląda nasze dowody w dobrej wierze i wkrótce podejmie właściwą decyzję, aby przyspieszyć naszą sprawę, poprosiliśmy o jak najszybszą jej datę" - oświadczyła adwokatka.

W kwietniu tego roku domniemana ofiara Majorsa otrzymała tymczasowy nakaz ochrony, co oznacza, że pomiędzy nią, a Majorsem niedozwolony jest osobisty kontakt. We wtorek ten nakaz został przedłużony do dnia rozpoczęcia procesu.