Scena muzyczna Kina na Granicy: Tomasz Ziętek, Oysterboy i Runforrest

Scena muzyczna Kina na Granicy: Tomasz Ziętek

Tegorocznemu Przeglądowi Filmowemu Kino na Granicy w Cieszynie towarzyszyć będą 3 koncerty w klubie festiwalowym.

Jako pierwszy wystąpi 2 maja częsty gość Kina na Granicy, Tomasz Ziętek - polski aktor i muzyk. Od 2013 roku gitarzysta i wokalista trójmiejskiego zespołu The Fruitcakes. Solowo występuje też z projektem The Ape Man Tales. W 2007 razem ze swoim zespołem zdobył Grand Prix na II Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Talentów "Niemen Non Stop" w Słupsku. Indywidualnie otrzymał również nagrodę publiczności.

W 2023 wydał debiutancki solowy album studyjny pt. "Some Old Songs". Płytę promowały do tej pory trzy świetnie przyjęte single: "Your Kiss", "C’mon" oraz "Some Old Gum", a wraz z premierą całego materiału na oficjalnym kanale You Tube artysty ukazały się visualisery ilustrujące wszystkie utwory z albumu. Na płycie znalazło się 11 kompozycji utrzymanych w klimacie singer-songwriter, inspirowanych klasycznymi gitarowymi brzmieniami.

Album Tomka przywołuje letnie wspomnienia - ciepłych dni i deszczowych wieczorów. Jest romantycznie i bardzo osobiście. Sam artysta opisuje płytę słowami: "To moje zachwyty. Zachwyty nad codziennością".

Scena muzyczna Kina na Granicy: Oysterboy

3 maja wystąpi działający się pod pseudonimem Oysterboy - Piotr Kołodyński. Zaprezentował niedawno kolejną odsłonę solowego projektu, single "Chciałbym mieszkać nad morzem" i "Nadaję się tylko do spania". Oysterboy robi muzykę indiepop, jak sam mówi: w piżamie, w sypialni. To letnie brzmienia, ocean gitar, syntezatorów i melodyjny oryginalny wokal. Spójna, analogowa wizja przepełniona nostalgicznym klimatem.

Piotr Kołodyński jest jednym z bardziej zapracowanych i rozchwytywanych muzyków w naszym kraju. Na co dzień wokalista i muzyk w macierzystym zespole Terrific Sunday, od pewnego czasu wpiera również reaktywowaną koncertowo grupę muzyczną Muchy. Udziela się też w kilku innych, nieco mniejszych bandach.

Zdjęcie Oysterboy / Kino na Granicy / materiały prasowe

Scena muzyczna Kina na Granicy: Runforrest

Na 4 maja zaplanowano ostatni towarzyszący tegorocznemu Kinu na Granicy koncert. Wystąpi Runforrest. Pod tym pseudonimem kryje się krakowski piosenkarz i autor tekstów Grzegorz Wardęga. Jego piosenki są bogate w osobiste, bardzo intymne historie, które zachwycają publiczność na całym świecie.

Tworzy od 2017 roku. Niedawno dołączył do niego Kopi, młody, obiecujący producent, którego styl muzyczny ewoluował w stronę eklektycznego, uwzględniającego wpływy alt rocka, współczesnego popu i elektroniki.

Runforrest współpracował z wieloma artystami i zespołami, m.in. Bass Astral x Igo, Misią Furtak, Orkiestrą Ars Latarns, Pepe i Lor. Trzy EP-ki muzyka zaowocowały występami na niezliczonych koncertach i festiwalach, wśród nich: Męskie Granie, OFF Festival, Tchnienia, Wonderest Festival w Rumunii, koncert w Norymberdze i krakowski Tauron Arena. W maju do tego grona dołączy Kino na Granicy.

Zdjęcie Runforrest, fot. Alicja Godyń / Kino na Granicy / materiały prasowe

Wszystkie 3 koncerty odbędą się w klubie festiwalowym na Wzgórzu Zamkowym. Po koncertach zaplanowane zostały afterparty z DJ-ami.

26. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 1-5 maja 2024 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.