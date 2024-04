Nowe filmy z Polski, Czech i Słowacji tylko w Cieszynie!

Kino na Granicy: Filmy z Polski, Czech i Słowacji

To właśnie nowe filmy z Czech i Słowacji, ale i tematyczne retrospektywy, od lat przyciągają do Cieszyna kinomanów z całej Polski. Podobnie Czescy uczestnicy festiwalu wybierają z programu przede wszystkim polskie propozycje.



- Jest nam niezmiernie miło, że po raz pierwszy możemy zaprezentować w Cieszynie m.in. nową sekcję Bohemica, na którą składają się wyłącznie koprodukcje z niewielkim udziałem czeskim producentów i która pokaże filmy z ostatnich lat. Wiele z nich zdobyło już uznanie na prestiżowych festiwalach na świecie. Są to na przykład "Niekończące się granice", "Syndrom niekończącego się lata" i inne - zapowiada Martin Novosad, czeski dyrektor programowy Kina na Granicy.

- Mamy przyjemność zaoferować naszym widzom także inną nową sekcję: filmy nominowane do tegorocznej Nagrody Parlamentu Europejskiego Lux. W jej ramach każdy może wziąć udział w bezpłatnych pokazach pięciu znakomitych filmów europejskich, na czele z takimi faworytami publiczności jak "Opadające liście" Kaurismakiego, estońskie "Siostrzeństwo świętej sauny" czy niemiecki hit, "Pokój nauczycielski".

- Największym zainteresowaniem cieszy się oczywiście wybór nowych filmów czeskich i słowackich. Tutaj widzowie będą mogli obejrzeć wszystkie filmy nagrodzone Czeskimi Lwami filmy, na czele z "Braciami", "Niemymi tajemnicami", "Jej ciałem", mrożącą krew w żyłach komedią "Przyszła w nocy" i ambitnym science-fiction "Punkt przywracania" - dodaje Novosad.

- Ale w programie nie brakuje także zupełnych nowości, jak "Susza" Bohdana Slámy, znakomite dokumenty "Tutaj Havel, słyszycie mnie?" i "Ucieczka do Berlina". Na wszystkich cieszyńskich projekcjach obecni będą aktorzy i twórcy, z którymi będzie można porozmawiać na temat niezwykłych historii i wątków ich twórczości. I wreszcie słowacka kinematografia zaprezentuje także swoje najmocniejsze strony - na przykład nagradzany już na festiwalach "Światłowstręt", przedpremierowo znakomity dramat "Uśpione konto" i koprodukcję "Samotność".

Tradycją Kina na Granicy są retrospektywy

Tradycją Kina na Granicy są jednak także retrospektywy i sekcje nawiązujące do artystycznych jubileuszy.

- W tym roku obchodzimy setką rocznicę śmierci jednego z najważniejszych praskich pisarzy, Franza Kafki. W programie zamieściliśmy więc kilka niezwykłych dzieł, których nie można zobaczyć nigdzie poza naszym Przeglądem, np. "Przemiana" Jana Němeca z 1975 roku i "Bratobójstwo" Mirosława Janeka z roku 1977 - podkreśla dalej Martin Novosad.

- Patrząc wstecz, nie mogliśmy nie wspomnieć też o innym znaczącym jubileuszu bezpośrednio związanym z cieszyńskim krajanem, legendarnym reżyserem Františkiem Vláčilem, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Do twórczości tego reżysera wrócimy w niezwykłym dokumencie jego kamerzysty Františka Uldrichpta "W sieci czasu" oraz pokazie mniej znanego obrazu naszego bohatera "Cień paproci", w którym główne role zagrała para polskich aktorów. Jeden z nich, Zbigniew Suszyński, przyjedzie do Cieszyna, aby osobiście przedstawić nam ten film. Myślę więc, że jak co roku, jest w czym wybierać, dlatego serdecznie zapraszamy na wszystkie projekcje 26. Kina na Granicy i dyskusje po filmach.



Zdjęcie Kadr z filmu "Bracia" / materiały prasowe

"Lepiej późno niż wcale" i Małgorzata Zajączkowska w Cieszynie

Podczas festiwalu zostanie pokazany przedpremierowo film Lisy Steen "Lepiej późno niż wcale" z główną rolą Małgorzaty Zajączkowskiej . To historia pochodzącej z Brooklynu 28-letniej Louise (w tej roli gwiazda "Strażników Galaktyki" Karen Gillan), która po wypadku trafia na rehabilitację, gdzie spotyka - mającą problemy z poruszaniem się - starszą Polkę Antoninę (Zajączkowska).

Filmem otwarcia będzie "Jedno życie", brytyjska produkcja z Anthonym Hopkinsem opowiadająca o "angielskim Schindlerze", Nicolasie Wintonie, który ocalił przed wojną kilkaset żydowskich dzieci z Czech. Są również ważne pokazy przedpremierowe z udziałem twórców, takie jak "Delegacja", "Koński ogon", "Błazny" i "Fin del Mundo".



26. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 1-5 maja 2024 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Wszystkie szczegóły na stronie festiwalu. INTERIA jest patronem medialnym festiwalu.