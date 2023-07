Kino na Granicy potrzebuje pomocy. "Jesteśmy w dramatycznej sytuacji"

Festwal Kino na Granicy potrzebuje pomocy

Organizatorzy 25. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie założyli zbiórkę na pokrycie części kosztów organizacji wydarzenia. Brakuje pieniędzy na opłacenie opracowania polskich i czeskich wersji napisów do 140 filmów oraz opłacenie części wynagrodzeń dla osób pracujących przy organizacji festiwalu. To około 80 tysięcy złotych.



"Jesteśmy w dramatycznej sytuacji finansowej" - powiedziała Jolanta Dygoś, dyrektorka Przeglądu. Skąd wzięły się te problemy?

"Przygotowując jubileuszową edycję Kina na Granicy, liczyliśmy na wsparcie i pomoc finansową - głównie ze strony instytucji finansujących, będących z nami od lat. Większość z nich nas nie zawiodła. Jedna ze spodziewanych dotacji, stanowiąca co roku znaczącą część naszego budżetu, nie została nam jednak w tym jubileuszowym roku przyznana. Oficjalna decyzja w tej sprawie, na którą tak bardzo czekaliśmy, zapadła dopiero po zakończeniu festiwalu" - opowiada Jolanta Dygoś.

Nie jest tajemnicą, że chodzi o Polski Instytut Sztuki Filmowej, który odmówił w tym roku dofinansowania festiwalu kwotą 100 tysięcy złotych. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj .

"Kino na Granicy to nie tylko festiwal filmowy. To również wydarzenie o niezwykłej atmosferze, które od ćwierćwiecza zbliża Polaków, Czechów i Słowaków. To miejsce spotkań środowiska filmowego z widzami, nawiązywania przyjaźni ponad granicami i wspólnej zabawy. Dlatego wsparcie zbiórki to dla nas wielka pomoc w tym trudnym czasie" - wyznała Jolanta Dygoś.



"Bardzo Was o nią prosimy i serdecznie dziękujemy. Pozwoli to rozliczyć tegoroczną edycję i z optymizmem myśleć o kolejnej" - dodała szefowa Kina na Granicy.

Zbiórkę można wesprzeć wpłacając pieniądze poprzez serwis zrzutka.pl (zbiórka zakończy się w ostatnich dniach sierpnia) albo bezpośrednio na konto Stowarzyszenie Kultura na Granicy. Szczegóły znajdziecie w mediach społecznościowych Kina na Granicy.