Dwie polskie premiery w sekcji Polonica Kina na Granicy

Kino na Granicy: Polskie premiery

Prezentująca produkcje z udziałem polskich twórców lub odwołujące się do szeroko pojętej polskiej kultury Polonica stanowi od lat istotny punkt programu Kina na Granicy , które w jego ramach zaprezentowało publiczności w ostatnich latach między innymi: "Nosorożca" Olega Sencova, "Anatomię" Aleksandry Jankowskiej i "Quo vadis, Aida?" Jasmili Zbanić. Sekcja ta uzmysławia co roku, jak ważną częścią filmowego świata są polscy artyści.

Nagrodzone już między innymi na prestiżowych festiwalach Tribeca, Golden Orange w Antalyi i Toronto filmy Poloniki poruszają tematy społeczne, portretują epokę, niosą refleksję, ale i optymizm, jak w przypadku "Monday o dziesiątej".

Reklama

Polską premierę będą miały w Cieszynie dwa filmy.

Osadzona na styku świata polityki i spokojnego życia indonezyjskiego miasteczka "Autobiografia" ze zdjęciami Wojciecha Staronia, pokazana premierowo na ostatnim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji w konkursie Orizzonti i sekcji Międzynarodowy Tydzień Krytyki zdobyła tam nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI. Z kolei opowiadająca o skandalu seksualnym z udziałem dzieci, polityków i bogatych mężczyzn "Blanquita" uhonorowana została w ramach weneckiego Orizzonti nagrodą za Najlepszy scenariusz dla Fernando Guzzoniego. Obraz zmontował Jarosław Kamiński, wspólnie z Soledadem Salfate.

Kino na Granicy: Filmy w sekcji Polonica

"Lampart z Ankary"

Panthera pardus tulliana to podgatunek lamparta żyjący w Turcji, skrajnie zagrożony wyginięciem i traktowany jako skarb narodowy. Dla Fikreta, dyrektora ankarskiego zoo, to także ostatnia szansa na ocalenie ogrodu. Jednak zwierzę niespodziewanie umiera. Czy Fikretowi uda się upozorować porwanie?

Reż. Emre Kayiş, Niemcy, Turcja, Polska, Dania. Scenograf: Barbara Ferlak, Kostiumy: Monika Bialka, Koproducent: Maria Blicharska.

"Autobiografia"

Rakib pracuje w indonezyjskim miasteczku jako opiekun rezydencji należącej do emerytowanego generała Purny. Wojskowy wraca do domu, by rozpocząć kampanię wyborczą na burmistrza, a Rakib zostaje jego asystentem. Gdy ktoś zniszczy plakaty wyborcze kandydata, Rakib wszczyna śledztwo, co prowadzi do eskalacji przemocy.

Reż. Makbul Mubarak, Indonezja, Polska, Niemcy, Singapur, Francja, Filipiny. Zdjęcia: Wojciech Staroń, koproducent: Małgorzata Staroń, kierownictwo produkcji: Małgorzata Wójcik.

"Blanquita"



Żyjąca w rodzinie zastępczej, 18-letnia Blanca jest kluczowym świadkiem w sprawie skandalu z udziałem polityków i bogatych mężczyzn, którzy uczestniczyli w seks-imprezach. Jednak im więcej pojawia się pytań, tym mniej jasna staje się rola, jaką w tych wydarzeniach odegrała dziewczyna.

Reż. Fernando Guzzoni, Chile. Montaż: Jarosław Kamiński, koproducent: Beata Rzeźniczek.

"Styczeń"



1991 rok na Łotwie. 19-letni początkujący operator filmowy Jazis zostaje wciągnięty w pokojowe protesty przeciwko próbie przejęcia władzy w jego kraju przez armię sowiecką. Jazis i jego przyjaciele są ambitnymi filmowcami, chcącymi realizować swoje marzenia. Uczestnictwo w ruchu oporu staje się decydującym momentem ich dorastania.

Reż. Viesturs Kairišs, Łotwa, Polska, Litwa. Zdjęcia: Wojciech Staron, Koprodukcja: Małgorzata Staroń.

Wideo "Styczeń": Oficjalny zwiastun

"Monday o dziesiątej"

Helga wyraźnie utknęła nie tylko we własnym salonie, w którym w wyniku jej upadku zieje w podłodze wielka dziura, ale i w życiu. Czy spotkanie polskiego "konserwatora powierzchni płaskich" (Zbigniew Zamachowski), zajmującego się czystością jej domostwa, nada egzystencji dojrzałej kobiety nowy kierunek?

Reż. Mareille Klein, Niemcy. Obsada: Zbigniew Zamachowski, Gabriela Muskała.

"Roving Woman"

Młoda kobieta na emocjonalnym zakręcie wyrusza skradzionym samochodem w podróż, która pozwoli jej przewartościować życiowe priorytety. Współprodukowane przez Wima Wendersa subtelne, słodko-gorzkie kino drogi.

Reżyseria: Michał Chmielewski, USA, Polska. Scenariusz: Lena Góra, Michał Chmielewski, obsada: Lena Góra, zdjęcia: Lukasz Dziedzic, montaż: Przemysław Chruścielewski, dźwięk: Marcin Lenarczyk, muzyka: Teonika Rożynek, koproducent: Lena Góra.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Roving Woman" [trailer] materiały prasowe

Jubileuszowy, 25. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 3 maja 2023 roku w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Wszystkie szczegóły na stronie festiwalu.