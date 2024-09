"Zielona granica" otrzymała Złote Lwy! Jakie są pierwsze reakcje po werdykcie?

49. FPFF w Gdyni: Złote Lwy dla "Zielonej granicy"

Produkcja Agnieszki Holland "Zielona granica" otrzymała podczas gali zamknięcia 49. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni najważniejszą nagrodę całego wydarzenia - statuetkę Złotych Lwów. Dzieło pokazuje sytuację na polsko-białoruskiej granicy z trzech punktów widzenia - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych.

Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia (Maja Ostaszewska) staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji, przyłącza się do grupy niosących pomoc aktywistów, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem (Tomasz Włosok). Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania - czym jest człowieczeństwo?

Internauci komentują werdykt

Zaledwie kilka chwil po ogłoszeniu oficjalnego werdyktu w polskim internecie zawrzało. Śledzący galę widzowie nie kryli oburzenia w związku z wyborem tegorocznego jury konkursu głównego. Z każdą chwilą przybywa komentarzy podważających tę decyzję.

"Nawet się nie kryjecie, serio",

"Sprzedaliście duszę",

"Nie mam na myśli tutaj polityki, ale jednak były dużo ciekawsze filmy, które zasłużyły bardziej na główną nagrodę",

"Szanuję, aczkolwiek nie zgadzam się z tym. Naprawdę lepsze filmy można było zobaczyć",

"Miało być normalnie. [...] Szkoda tych prawdziwych artystów",

"Złe te lwy",

"Film z zeszłego roku który praktycznie nie powinien już być na festiwalu wygrywa, bez sensu" - komentują rozżaleni internauci.

