Jacek Borusiński to współtwórca Grupy Mumio — zespołu istniejącego na polskiej scenie teatralnej prawie 30 lat. Ale Borusiński to nie tylko aktor komediowy. W roku 2017 za rolę w "Barażu" (produkcji krótkometrażowej Tomasza Gąssowskiego) zdobył Nagrodę im. Jana Machulskiego w kategorii najlepszy aktor.

Podobną szansę na zaprezentowanie się w całkowicie nowej odsłonie dał mu występ we "Wróblu". W rozmowie z Arturem Zaborskim zdradził, jak układała się współpraca z Tomaszem Gąssowskim oraz jak odnalazł się w bardziej dramatycznej roli.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 49. FPFF w Gdyni. Jacek Borsuiński -szansa na pokazanie czegoś nowego INTERIA.PL

Jacek Borusiński o współpracy z reżyserem

Jacek Borusiński wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że dzięki dobremu porozumieniu między nim a Tomaszem Gąssowskim, praca na planie nabierała całkowicie nowego wymiaru. Nie inaczej było tym razem, a aktor opowiedział jedną z historii, która wydarzyła się na planie.

"Robiliśmy próbę, gdzie próbowaliśmy jeszcze coś zmienić. Wtedy zaproponowałem, że będę improwizował, po czym spojrzałem w tekst i okazało się, że mówię tekstem ze scenariusza. To świadczy o wielkim wyczuciu Tomka [Gąssowskiego]".

W dalszej części swojej wypowiedzi aktor podkreślił, że po raz pierwszy w pełnym metrażu miał szansę pokazać się poza komediową "szufladą", dać się poznać od bardziej dramatycznej i obyczajowej strony.

Bohater Jacka Borusińskiego we "Wróblu"

Jakiś czas temu w rozmowie z Interią Jacek Borusiński stwierdził, że łatwiej mówi się o jego bohaterze w kategoriach "kim on nie jest niż jest". Remek Wróbel unika ludzi i według słów odtwórcy tej roli, raczej nie jest sprawcą wydarzeń w swoim życiu.

"On próbuje się odnaleźć, znaleźć swój porządek świata. (...) On nie definiuje się na nowo, to raczej świat jego definiuje, te wydarzenia, który mu się przydarzają. On sam nie buduje tych relacji, nikt go tego nie nauczył".

"Wróbel": o czym jest film?

Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Pewnego dnia wszystko się zmienia — jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim nowa, wygadana sąsiadka Marzenka i dziadek, którego do tej pory nie znał. Remek musi nauczyć się, jak żyć w nowej rzeczywistości.