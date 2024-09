Wybór laureata komentuje reżyser Jan P. Matuszyński, Przewodniczący Rady Programowej FPFF: "Wojciech Marczewski to jeden z niepodważalnych filarów polskiego kina. Jego filmy wciąż lśnią uniwersalnością i aktualnością. Rada Programowa FPFF z radością i bez dłuższej dyskusji wytypowała go na laureata tegorocznych Platynowych Lwów za całokształt twórczości. Nie tylko ze względu na osiągnięcia stricte filmowe, ale także ogromne zasługi na polu edukacji kolejnych pokoleń twórców w Polsce i na świecie. Dorobek Pana Marczewskiego w piękny sposób łączy historię i przyszłość polskiego kina. Cieszę się, że dołącza do znamienitego grona laureatów tej wyjątkowej nagrody".

Na Festiwalu przygotowano trzy wydarzenia z udziałem Wojciecha Marczewskiego. Pierwszym będzie pokaz filmu "Ucieczka z kina 'Wolność'", kanonicznego dzieła reżysera, nagrodzonego na festiwalu Złotymi Lwami w 1990 roku.

Drugim wydarzeniem będzie masterclass Wojciecha Marczewskiego, który poprowadzi filmoznawca Piotr Pławuszewski. Spotkanie to będzie próbą odpowiedzi na pytanie, co znaczy być twórcą filmowym. Takim, który swymi dziełami pozostawia w widzu niezatarty ślad. Rozmawiając o "Kluczniku", "Dreszczach", "Ucieczce z kina "'Wolność" czy "Weiserze", rozmówcy zastanowią się, co czyni z kina Marczewskiego wehikuł pamięci i historii oraz jak reżyser spogląda na swój nietuzinkowy dorobek z czasowego dystansu. Ta mistrzowska lekcja kina przypomni, że twórczość Wojciecha Marczewskiego to zawsze punkt wyjścia do poważnej rozmowy. Bo tylko dla niej - zdaje się twierdzić reżyser - warto uruchamiać kamerę.

Wojciech Marczewski bierze także udział w sekcji "Mistrzowska piątka". Reżyser wybrał film "Panny z Wilka" Andrzeja Wajdy, bo, jak mówi: "to jeden z tych filmów, co to wcale nieproszone wdzierają się do naszej pamięci i buszują w niej uparcie". O filmie, o tym, co stało za wyborem właśnie tego tytułu oraz jakim jest widzem i jak kształtował się jego filmowy świat, porozmawia z filmoznawczynią, Anitą Skwarą.



Wojciech Marczewski: Sylwetka

Wojciech Marczewski to reżyser filmowy i telewizyjny, scenarzysta, producent, ceniony pedagog, wykładowca szkół filmowych w Londynie, Berlinie, Kopenhadze, Łodzi, Warszawie i Katowicach, a przy tym niekwestionowany autorytet polskiego środowiska filmowego. Jest laureatem Złotych Lwów za film "Ucieczka z kina 'Wolność'" (1990) oraz Srebrnych Lwów za filmy "Dreszcze" (1981) i "Zmory" (1979), a także Nagrody Specjalnej Jury za film "Czas zdrady" (1997). Wyróżniony w Berlinie za "Dreszcze" Srebrnym Niedźwiedziem i Nagrodą FIPRESCI.

Twórczość Wojciecha Marczewskiego, ilościowo niewielka, gdyż składająca się raptem z czterech filmów kinowych, pięciu telewizyjnych, kilku etiud oraz jednego serialu, uderza rozmachem podejmowanych tematów, reżyserską konsekwencją oraz skalą artystycznych wyzwań. Kino Wojciecha Marczewskiego przygląda się kondycji człowieka XX wieku w jego najbardziej dramatycznych punktach, wyznaczonych przez historię, ideologię i ducha czasów. Zawsze jednak są to historie intymne, delikatne, poruszające głębią i wyrazistością, impresyjne obrazy wykreowane z metafor, fantazji i wspomnień.