Do Konkursu Filmów Krótkometrażowych 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zakwalifikowało się 29 filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, a także w ramach programu "30 minut" Studia Munka - Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Wyboru filmów dokonała Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Joanna Łapińska, wspierając się rekomendacją powołanych przez siebie doradców - reżyserki Marty Minorowicz oraz reżysera i scenarzysty Kaspra Bajona.

"Mamy w tym roku rekordową liczbę zgłoszeń - o udział w Konkursie Filmów Krótkometrażowych ubiegało się prawie 160 tytułów, wybór był więc bardzo trudny. Finałowy zestaw to kondensacja tego, o czym chcą opowiadać młodzi filmowcy. W ich świeżym spojrzeniu znajdziemy tematy, które zajmowały nas w ostatnich miesiącach, do tego historie osobiste, nastrojowe. Lubię odwagę młodych twórców, ich otwartość na eksperymentowanie z formą i gatunkiem. To wszystko pokaże Konkurs Filmów Krótkometrażowych" - zapewniła Joanna Łapińska.



Reklama

49. FPFF w Gdyni - Konkurs Filmów Krótkometrażowych:

"Ave Eva", reżyseria: Agnieszka Nowosielska, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach

"Comme Des Cowboys", reżyseria: Julia Sadowska, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Cud", reżyseria: Ewa Borysewicz, produkcja: Letko

"Dzisiaj wszyscy się ukryjemy", reżyseria: Iwo Kondefer, produkcja: Kijora Film

"Fiber", reżyseria: Natalia Nylec, produkcja: Studio Munka SFP

"Gdybym miała jaja", reżyseria: Karolina Belka, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach

"Grajdło", reżyseria: Lena Jaworska, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach

"HEM", reżyseria: Konrad Kultys, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Jutro w nocy padał deszcz", reżyseria: Marcjanna Lelek, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Każdy kogoś zabił", reżyseria: Angelika Cygal, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Lament No. 1", reżyseria: Jakub Jakubik, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Leben", reżyseria: Anna Płonka, produkcja: Warszawa Szkoła Filmowa

"Maleńka apokalipsa", reżyseria: Izabela Zubrycka, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Miasto jeży", reżyseria: Mateusz Rybiński, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach

"My Secret Cyberlove", reżyseria: Bartosz Stankiewicz, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Na niebie i na ziemi", reżyseria: Yulia Yukhymets, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"Nic poważnego", reżyseria: Kamil Czudej, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"No people found", reżyseria: Jakub Gomółka, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Pies pogrzebany", reżyseria: Kinga Pudełek, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

"Pomarańcza z Jaffy", reżyseria: Mohammed Almughanni, produkcja: Studio Filmowe Indeks, Synecdoche

"Przybieżeli", reżyseria: Bartosz Brzeziński, produkcja: Studio Munka SFP

"Przyciąganie", reżyseria: Aleksandra Szczepaniak, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"Rouge", reżyseria: Sophie Horry, produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa

"Siła oporu", reżyseria: Elżbieta Benkowska, produkcja: Studio Munka SFP

"Stygnie ciało", reżyseria: Przemysław Kopacz, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach

"Taki szczęśliwy dzień", reżyseria: Piotr Pluta, produkcja: Gdyńska Szkoła Filmowa

"Tennis Mortis", reżyseria: Michał Łukowicz, produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach

"The Border Game", reżyseria: Michał Wasilewski, produkcja: Agnieszka Sokołowska

"W drugą stronę", reżyseria: Natalia Dutkiewicz, produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 23-28 września 2024 roku.