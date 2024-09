"Jestem przekonana, że tegoroczna konkursowa szesnastka będzie punktem wyjścia do istotnej rozmowy o kondycji polskiego kina i jego przyszłości" - przyznała dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska na konferencji prasowej 49. FPFF w Gdyni. Oprócz Joanny Łapińskiej w wydarzeniu wzięli udział: Leszek Kopeć - dyrektor festiwalu, Marta Cienkowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojciech Marczewski - reżyser, laureat Platynowych Lwów, Arkadiusz Pawlik - dyrektor Agencji Kreacji Filmu i Serialu TVP, Anna Czarkowska - rzeczniczka prasowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Konferencję prowadziła Krystyna Weiher-Sitkiewicz - rzeczniczka prasowa festiwalu.

Reklama

Gdynia 2024: konkursy i nowości

O najważniejszą nagrodę filmową w Polsce - Złote Lwy - w tym roku powalczy 16 filmów. Cztery spośród nich to pełnometrażowe debiuty reżyserskie, a cztery to drugie filmy reżyserów. W konkursowej szesnastce są m.in. "Zielona granica" Agnieszki Holland, "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna, "Wrooklyn Zoo" Krzysztofa Skoniecznego, "Simona Kossak" Adriana Panka czy "Biała odwaga" Marcina Koszałki. W jury Konkursu Głównego zasiądą: Małgorzata Zajączkowska - aktorka (przewodnicząca), Marcin Ciastoń - scenarzysta, Anna Jadowska - reżyserka, Ewa Skoczkowska - scenografka, Piotr Śliskowski - operator, David Ondříček - czeski reżyser.



Komentując dla Interii wybór członków jury Joanna Łapińska zaznaczyła, że propozycje osób wychodzą od niej, a następnie są dyskutowane na posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego. "W tym roku odbyły się rozmowy łączące, merytoryczne, słuchaliśmy się uważnie nawzajem. Jestem zadowolona z różnorodności składu jury, cieszy mnie, że kobieta - aktorka Małgorzata Zajączkowska będzie przewodniczącą, a w składzie znajdzie się osoba spoza Polski, czyli czeski reżyser David Ondříček" - mówiła Łapińska.

Z kolei do Konkursu Filmów Krótkometrażowych tegorocznego festiwalu w Gdyni zakwalifikowało się 29 filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe oraz niezależnych producentów, a także w ramach programu "30 minut" Studia Munka. W jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych znaleźli się: Magdalena Łazarkiewicz - reżyserka (przewodnicząca), Karolina Bielawska - reżyserka i Piotr Kmiecik - montażysta.

W tym roku na FPFF zadebiutuje Konkurs Perspektywy, prezentujący 8 pełnometrażowych filmów fabularnych. Wśród nich są 4 pełnometrażowe debiuty reżyserskie i drugie filmy. Jak mówi Joanna Łapińska: "Tej sekcji bardzo brakowało. Jeśli chcemy myśleć o festiwalu, który komentuje i opowiada o nowym polskim kinie to szesnastka z Konkursu Głównego nie wystarcza. Mamy aspiracje, aby mówić szerzej, nazywać zjawiska i to umożliwi sekcja Perspektywy". Filmy będą ubiegały się o nową statuetkę Szafirowych Lwów i nagrodę dla producentki bądź producenta. Jury wybierze także laureata lub laureatkę nagrody za wyjątkowy wkład artystyczny w powstanie filmu. Dodatkowo filmy z Konkursu Perspektywy rywalizują o dwie inne nagrody festiwalu: za debiut reżyserski lub drugi film oraz Złoty Pazur im. Andrzeja Żuławskiego, które od tego roku przyznawane są w systemie cross-section z Konkursem Głównym. W jury Konkursu Perspektywy filmy oceni Janusz Zaorski - reżyser (przewodniczący), Maria Blicharska-Lacroix - producentka, Maciej Bochniak - reżyser. Z kolei w jury nagrody za debiut reżyserki lub drugi film zasiądą: Zbigniew Domagalski - producent, Magdalena Boczarska - aktorka, Aleksandra Terpińska - reżyserka.



Wojciech Marczewski z nagrodą za całokształt twórczości

Nagrodę za całokształt twórczości Platynowe Lwy otrzyma w tym roku Wojciech Marczewski. Leszek Kopeć wspominał o ważnych nagrodach i znaczeniu kina Marczewskiego. "Jesteśmy z Wojciechem od lat przyjaciółmi, niezwykle cieszę się, że uznany artysta otrzyma w tym roku to wyróżnienie" - mówił dyrektor festiwalu. Na festiwalu odbędą się trzy wydarzenia z udziałem Marczewskiego. Wśród nich pokaz filmu "Ucieczka z kina "Wolność", kanonicznego dzieła reżysera, nagrodzonego na festiwalu Złotymi Lwami w 1990 roku; masterclass Wojciecha Marczewskiego oraz jego udział w sekcji Mistrzowska piątka. Reżyser wybrał film "Panny z Wilka" Andrzeja Wajdy, bo, jak mówi: "to jeden z tych filmów, co to wcale nieproszone wdzierają się do naszej pamięci i buszują w niej uparcie".



Zdjęcie Gdynia 2024: Wojciech Marczewski / INTERIA.PL

Mistrzowska Piątka

Po raz drugi na FPFF Mistrzowska Piątka - pięcioro filmowców opowie o polskich filmach szczególnie dla nich ważnych; tytułach, które ich ukształtowały i do dziś fascynują. Andrzej Seweryn wybrał "Zezowate szczęście" Andrzej Munka, Wojciech Marczewski "Panny z wilka" Andrzeja Wajdy, Olga Chajdas "Całkowite zaćmienie" Agnieszki Holland, Mariusz Włodarski "Ostatni dzień lata" Tadeusza Konwickiego, a Małgorzata Zajączkowska "Imagine" Andrzeja Jakimowskiego.

Najlepsze filmy dla dzieci

Specjalna sekcja "Gdynia Dzieciom" już od 20 lat stanowi część Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Kształtuje wyobraźnię i wrażliwość młodego widza. Jest także częścią projektu Polskie Kino Młodego Widza. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, co roku w programie znajdziemy wyjątkowe propozycje dla dzieci i młodzieży - filmy animowane, fabularne i dokumentalne. Na liście pojawiają się zarówno nowe produkcje, jak i klasyki.

Podczas festiwalu po raz trzeci zostaną też wręczone Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka. O nagrodę powalczy pięć tytułów. Laureat zostanie wyłoniony głosami publiczności, a nagroda będzie wręczona 27 września podczas Młodej Gali. W tym roku o statuetkę ubiegają się: animacja "Smok Diplodok", reżyseria Wojtek Wawszczyk,kino familijne "Za duży na bajki 2", reżyseria Kristoffer Rus, animacja "Basia. Jestem w sam raz", reżyseria Marcin Wasilewski, dokument "Dziewczyńskie historie", reżyseria Aga Borzym, kino familijne "Akademia pana Kleksa", reżyseria Maciej Kawulski.



Do 26 września trwa trzeci już etap plebiscytu Diamentowe Lwiątka, w którym wybierany jest najlepszy polski film dla dzieci i młodzieży. Głosować można raz na dobę tutaj . Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 27 września podczas Młodej Gali. Do trzeciego etapu dostały się filmy: "Czarny młyn", reż. Mariusz Palej, "O psie, który jeździł koleją", reż. Magdalena Nieć "Za duży na bajki", reż. Kristoffer Rus.

Spotkania branżowe

Gdynia Industry to program paneli dyskusyjnych, konsultacji oraz spotkań networkingowych skierowany do przedstawicieli branży filmowej. "Od poprzedniej edycji Festiwalu w polskiej branży filmowej nastąpiły liczne zmiany, mamy szerszą niż do tej pory możliwość dyskutowania o wyzwaniach, możliwościach i szansach, jakie teraz się przed filmowcami i filmowczyniami otwierają. Tegoroczny program Gdynia Industry odzwierciedla to" mówi Ola Salwa, kierująca Gdynia Industry. Tegoroczny program składa się z kilku części: rozmowy i debaty środowiskowe, Gdynia Campus - Rocznik 2024, panele i prezentacje, networking m.in. "Złota produkcja, czyli co ma piernik do wiatraka czy kino przyszłości" czy "Jak zmieniające się modele biznesowe wpływają na krajobraz kin w Polsce i Europie".

49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 23-28 września 2024 roku.