49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Trwa gala zamknięcia

Gospodarzami gali zamknięcia 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni są Zofia Jastrzębska oraz Michał Sikorski. Prowadzący znany z serialu "1670" zaprezentował krótką scenkę humorystyczną, w jaki sposób najlepiej odebrać nagrodę na scenie.

Pierwszą nagrodą, jaką wręczono dzisiejszego wieczoru, była ta przyznawana za muzykę. Przyznał ją Robert Piaskowski. To szczególne wyróżnienie otrzymała duńska kompozytorka Frederikke Hoffmeier za film "Dziewczyna z igłą". "Odbieram tę nagrodę z dużą pokorą. Dziękuję Magnusowi za zaufanie" - mówiła wzruszona ze sceny.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Kolejną kategorią był dźwięk, a wyróżnienie wręczył Paweł Majcher. Nagroda trafiła Romana Dymnego za film "Zielona granica", którą odebrał za niego producent filmu.

Instagram Post Rozwiń

Wyróżnienie za najlepszą scenografię trafiło do Jagny Dobesz za film "Dziewczyna z igłą". "Pamiętajcie o tym, że moja nagroda to skład pracy wielu osób. [...] Bardzo dziękuję za takie ogromne zaangażowanie, to była ciężka praca". Jagna Dobesz wspomniała także o błocie na planie i przy okazji zachęciła do pomocy mieszkańcom Dolnego Śląska, którzy ucierpieli w wyniku powodzi.

Następnie statuetkę odebrał laureat w kategorii najlepszy film krótkometrażowy. W tym konkursie triumfowała produkcja "Pomarańcza z Jaffy" w reżyserii Mohanneda Almughanniego. "Polska dała mi głos by opowiedzieć historię z Palestyny. [...] Od zawsze marzyłem, by studiować w Polsce, w Łodzi" - mówił ze sceny twórca. Reżyser poprosił także o wsparcie dla jego rodzinnej Palestyny.



Instagram Post Rozwiń

Kolejny nagrodzony tytuł został wybrany przez publiczność. Wyróżnienie zostało wręczone dla filmu "Zielona granica". Reżyserka nie była w stanie odebrać nagrody osobiście, jednak napisała kilka słów, które zostały odczytane ze sceny. "Nagrodę dedykuję ludziom na granicy" - czytano w mowie Agnieszki Holland.