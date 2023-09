Według badania Mediapanel strony i aplikacje Grupy Polsat-Interia odwiedziło w sierpniu 20,4 mln realnych użytkowników. Portal po raz kolejny wykorzysta swój zasięg do promowania polskiej kinematografii. Interia jako patron 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni m.in. przyzna specjalną nagrodę podczas Młodej Gali.

W samym sercu Festiwalu, czyli w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, powstanie festiwalowe studio Interii. To w nim zespół Interii Film skomentuje tegoroczne nominacje do festiwalowych konkursów oraz porozmawia z organizatorami wydarzenia, aktorami, reżyserami oraz laureatami nagród. W studiu Interii powstaną także relacje zaproszonych do współpracy krytyków filmowych.

Reklama

Interia razem ze swoimi użytkownikami będzie przeżywała emocje w czasie wielkiego finału 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Portal przed uroczystą galą w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej pokaże na stronie głównej m.in. transmisję live z czerwonego dywanu. Za kulisy wydarzenia zajrzy także redakcja serwisu Pomponik.pl.

Informacje o Festiwalu, relacje, wywiady z gwiazdami i twórcami oraz recenzje filmów będzie można znaleźć w specjalnym raporcie w Interii Film.

Interia poza Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wspierała w tym roku także inne wydarzenia filmowe. Razem z Grupą Polsat Plus objęła patronatem m.in. międzynarodowy festiwal Mastercard OFF CAMERA - jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z kinem niezależnym w tej części Europy.