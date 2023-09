Dorota Kędzierzawska to legenda polskiego kina, autorka tak ważnych produkcji, jak "Diabły, diabły", "Wrony", "Jutro będzie lepiej" czy "Pora umierać". Trzy lata temu pokazywała na festiwalu w Gdyni opowiadający o "czarnym sporcie" dramat "Żużel", by teraz powrócić na imprezę za sprawą produkcji "Sny pełne dymu" .

"Sny pełne dymu": Krzysztof Globisz w głównej roli

Czasem tak się zdarza, że ci, którzy wydawali się nam całe życie bliscy i kochani, stają się zupełnie obcy. A ci obcy niespodziewanie okazują się bardzo bliscy. Wystarczy popatrzeć sobie w oczy. Wtedy od razu sny robią się pełne dymu i chce się żyć - brzmi dosyć poetycka zapowiedź produkcji. Film opowiada o mieszkającym samotnie starszym mężczyźnie, który powstrzymuje od próby samobójczej sporo młodszą kobietę. Następnie przetrzymuje ją w swoim domu, by nie ponowiła zamiaru. Spędzonych razem kilka dni zbliża ich do siebie. Początkowa niechęć powoli zaczyna zamieniać się w przywiązanie, a być może nawet głębsze uczucie. Mierząca się z porzuceniem ze strony ukochanego kobieta odkrywa tajemnicę, z którą zmaga się starszy mężczyzna.



W Starego Lisa, jak określany jest główny bohater, wcielił się Krzysztof Globisz, czyli znakomity polski aktor, który w 2014 roku doznał udaru mózgu. Nie powstrzymało go to od kontynuowania kariery, czego najlepszym dowodem były występy w spektaklu "Wieloryb The Globe" czy zeszłoroczny film "Prawdziwe życie aniołów" Artura "Barona" Więcka. Pomimo sporych problemów, przede wszystkim z mówieniem, artysta wciąż jest w stanie unieść na swoich barkach film. W obrazie Kędzierzawskiej wspiera go w tym nieznana dotąd szerzej Żaneta Łabudzka-Grzesiuk jako Panna Crazy.

"Sny pełne dymu" stanowią w zasadzie serię rozmów pomiędzy bohaterami, a ich akcja nie wychodzi poza jedno miejsce. W dodatku co rusz, niczym w kinie niemym, pojawiają się napisy i rysunki autorstwa Globisza, informujące o intencjach jego postaci. Pomimo wspaniałych czarno-białych zdjęć Arthura Reinharta powoduje to uczucie znużenia. Wątła fabuła, powolne tempo i brak fabularnych wolt okazały się zbyt wymagające dla części uczestników wtorkowego pokazu, którzy licznie opuszczali kinową salę w trakcie 105-minutowego seansu. W efekcie większość nie zobaczyła epizodycznego występu zmarłej w 2017 roku Danuty Szaflarskiej, która na kilka sekund pojawiła się na ekranie.

"Lęk": Cielecka i Nieradkiewicz (znów) jako siostry

Na festiwal w Gdyni poza Kędzierzawską powrócił również Sławomir Fabicki. Po raz ostatni był tu dekadę temu ze swoim dramatem "Miłość", wyróżnionym zresztą Nagrodą Specjalną Jury. Tym razem zaprezentował publiczności poruszający "Lęk" , podobnie jak "Sny pełne dymu", zbudowany na relacji pomiędzy dwójką bohaterów. U Fabickiego są to siostry, fantastycznie zagrane przez Magdalenę Cielecką i Martę Nieradkiewicz .

"Lęk" jest kinem drogi. Bohaterki jadą samochodem do renomowanej kliniki w Szwajcarii. Każda z nich ma jednak inny cel związany z tą podróżą. Grana przez Cielecką Małgorzata jest nieuleczalnie chora i chce umrzeć na własnych warunkach, nie męczyć się, przedłużając ziemski byt na siłę jak jej matka. Z kolei Łucja (Nieradkiewicz) liczy, że prze­kona siostrę do zmiany decyzji i podjęcia walki o życie.

"Lęk" to zdecydowanie najdojrzalszy z dotychczasowych filmów Fabickiego, twórcy, który w 2003 roku był nominowany do Oscara za "Męską sprawę". Jego kolejne produkcje raziły jednak nachalnym symbolizmem i brakiem subtelności diegezy. "Lęk" pozbawiony jest tych wad, a jako że Fabicki zawsze mógł się pochwalić realizatorskim kunsztem, naprawdę ciężko coś filmowi zarzucić. Tym bardziej, że produkcję niosą Cielecka i Nieradkiewicz, po raz kolejny wcielające się w ekranowe siostry (wcześniej w "Zjednoczonych stanach miłości" Tomasza Wasilewskiego). Aktorska chemia pomiędzy nimi powoduje, że ciężko nie przejąć się losami Małgorzaty i Łucji, a końcowe sceny filmu mogą poruszyć niejedno serce na festiwalu w Gdyni.



"Tyle co nic": Ostatni sprawiedliwy na polskiej wsi

We wtorek można też było zobaczyć jeden z zaledwie dwóch debiutów w tegorocznym konkursie głównym imprezy. Mowa o "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego . To produkcja o tyle niezwykła, że rozgrywa się w środowisku, któremu rzadko przygląda się polskie kino. Opowiada bowiem o rolnikach i ich problemach, będąc jednak nie tylko dramatem społecznym, ale również kryminałem i westernem.

Zaczyna się dosyć klasycznie. Grupa rolników zdenerwowanych zachowaniem miejscowego posła, który wbrew obietnicom zagłosował wbrew ich interesom, organizuje pod jego domem protest. Sęk w tym, że w gnojówce, którą wysypują na podwórku polityka, zostają znalezione zwłoki. Szybko okazuje się, że należą do najbliższego przyjaciela organizatora całego zamieszania. Podejrzewany o zbrodnię Jarek zaczyna prowadzić prywatne śledztwo mające na celu poznanie prawdziwych przyczyn śmierci kolegi. Przy okazji weryfikuje również postawy ludzi w jego otoczeniu.

Dębowski, absolwent łódzkiej "filmówki", znakomicie przygotował się do swojego debiutu. Z jego obrazu bije prawda, a losy bohaterów trafiają do widza. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem na ekranie tak znakomicie oddany pejzaż polskiej wsi. Z tamtejszymi problemami, ale też szczególnym rodzajem wspólnoty. Kryminalne zdarzenie okazuje się momentem, który weryfikuje prawdziwy obraz jej członków.

"Tyle co nic" nie byłoby tym samym filmem bez wcielającego się w główną rolę Artura Paczesnego . Dla doświadczonego aktora teatralnego to pierwsza główna rola w pełnym metrażu. Pod tym względem był takim samym debiutantem jak Dębowski. 45-latek spisał się jednak wyśmienicie, a jego Jarek to doskonałe połączenie detektywa mimo woli i ostatniego sprawiedliwego. Dębowski i Paczesny prezentując środowisko rolników, opowiadają tak naprawdę o współczesnym człowieku, który walcząc o godność, rodzinę i prawdę, stara się jednocześnie zachować w sobie przyzwoitość.

Krystian Zając, Gdynia