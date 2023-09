Grzegorz Dębowski: "Tyle co nic" to jego fabularny debiut

- W społeczeństwie polskim w ostatnim czasie zrobiło się gorąco przez różnego rodzaju strajki. Pewnego dnia pomyślałem, że ta determinacja rosnąca w różnych grupach społecznych jest warta tego, by oprzeć na niej film fabularny. Zobaczyłem w niektórych newsach potencjalne pierwowzory na bohaterów. Spróbowałem wyjść od tego i przejść historią filmu fabularnego. (...) Od tematu społecznego do człowieka - opowiadał Tomaszowi Bieleni Grzegorz Dębowski , wracając wspomnieniami do chwili, w której narodził się w nim pomysł zrealizowania filmu "Tyle co nic" .

- Starałem się z grupą przyjaciół zrobić jak najszczerszy film, jeżdżąc, poznając ludzi. Polska jest niezwykle ciekawym miejscem współcześnie. To była pierwsza z tego typu opowieści o Polsce. Zobaczymy, czy uda się coś dalej zrobić - dodał.

Motywację Grzegorz Dębowski z pewnością będzie miał. Na festiwalu został bowiem nagrodzony aż dwukrotnie. Artysta został uznany najlepszym debiutującym reżyserem i najlepszym scenarzystą, a jego film zdążył zebrać już wiele pozytywnych recenzji.

"Dawno w rodzimym kinie nie było tak prawdziwego obrazu wsi z silnym bohaterem - kowbojem - walczącym z wiatrakami. Dramat społeczny "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego jest bardzo dobrym polskim debiutem, trzymającym w napięciu od początku do końca." - pisał o produkcji Marcin Radomski.



"Tyle co nic": Fabuła

"Tyle co nic" to trzymający w napięciu dramat społeczny osadzony w realiach współczesnej polskiej wsi.

Grupa rolników organizuje protest pod domem posła, który wbrew wcześniejszym obietnicom zagłosował przeciwko ich interesom. W tym samym czasie zostają odnalezione zwłoki jednego z okolicznych rolników. Wszyscy podejrzewają lidera protestu, Jarka, mimo że zmarły był jego najbliższym przyjacielem. Mężczyzna rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi go do poznania prawdziwych przyczyn śmierci nieboszczyka, a przy okazji weryfikuje postawy ludzi w jego otoczeniu - można przeczytać w opisie.

W rolach głównych wystąpili: Artur Paczesny, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Kwietniewska, Artur Steranko i Radosław Hebel.