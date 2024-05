Bolesna porażka legendy kina. Pracował nad tym filmem ponad 35 lat

Kevin Costner jest reżyserem, współscenarzystą, producentem, a także odtwórcą jednej z głównych ról w filmie "Horyzont: Rozdział I" . Produkcja jest zrealizowaną z rozmachem, epicką opowieścią o osadnictwie na zachodzie Ameryki.



jest reżyserem, współscenarzystą, producentem, a także odtwórcą jednej z głównych ról w filmie . Produkcja jest zrealizowaną z rozmachem, epicką opowieścią o osadnictwie na zachodzie Ameryki. Aby sfinansować tak kosztowne przedsięwzięcie, Costner musiał zastawić swoją nadmorską posiadłość w Santa Barbara.



Projekt na realizację czekał ponad 35 lat. Costner napisanie scenariusza zlecił już w 1988 roku.

Film, którego polska premiera odbędzie się 28 czerwca, jest pierwszą częścią epickiej sagi. Kolejna jej odsłona trafi do kin w sierpniu. Mają powstać jeszcze dwie kolejne.



Jednego Kevinowi Costnerowi, który występuje tu w roli reżysera, współscenarzysty, producenta, wreszcie aktora, odmówić nie można. Rzucił się na głęboką wodę, a może nawet w czeluści Rowu Mariańskiego. Wizja, jaką nakreślił za sprawą projektu, obrazującego historię amerykańskiego osadnictwa, w założeniu była tak potężna i spektakularna, że najwyraźniej nie pozostało mu nic innego, jak samemu ją wyprodukować.

Zwłaszcza, że nie uznał za słuszne zmieścić jej na przestrzeni trzech godzin, a docelowo pewnie kilkunastu. W efekcie pierwszy rozdział tej epickiej, przynajmniej wizualnie, opowieści, to w istocie trzygodzinny, niestety mocno nudnawy prolog. Wprowadzanie kolejnych bohaterów, bez ładu i składu, nie kreśląc jednocześnie jakiejś sensownej osi narracyjnej. Wszystko przebiega według podobnego schematu. Widzimy przemierzającą amerykańskie pustkowia karawanę, przymierzanie się do założenia osady, atak Indian, wreszcie przeorganizowanie się po zadanych stratach. I tak na dobrą sprawę na okrągło.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Horyzont. Rozdział I" [trailer] materiały prasowe

W obrazku wszystko się zgadza, bo trudno odmówić pracującej przy filmie ekipie, żeby nie zadbała o każdy scenograficzny czy kostiumograficzny szczegół tej historycznej opowieści, gorzej niestety z samą narracją. Western "Horyzont. Rozdział I" właśnie tak można postrzegać, to przecież ściśle skodyfikowany, a przy tym bardzo amerykański gatunek, wykorzystujący określoną ikonografię, schematy i rozwiązania.

A tu na dobrą sprawę, poza efektownymi scenami pojedynków między osadnikami a Indianami, po tym ani widu ani słychu. To jednak dla mnie dość zaskakujące, bo przecież Kevin Costner nie jest w tej materii żadnym nowicjuszem. I to zarówno w roli aktora, jak i reżysera. Na swoim koncie ma przecież jeden z piękniejszych filmów początku lat 90. XX wieku, czyli "Tańczącego z wilkami" (1990) czy nawet obrazujący współczesne amerykańskie pogranicze serial "Yellowstone". Wydawało się zatem, że westernowym duchem jest wręcz przesiąknięty.

Być może to tylko niezbyt udany początek i "Horyzont" obroni się jako skończony projekt. Bo mam wrażenie, że bliżej mu do serialowej narracji, aniżeli autonomicznego dzieła filmowego. Nawet jeśli, to w pierwszym rozdziale zdecydowanie zabrakło cliffhangera, czegoś za czym chcielibyśmy podążyć i co sprawiłoby, że z niecierpliwością wyczekiwalibyśmy kolejnej części. Póki co, dostaliśmy lekcję historii, i to raczej nie z tych najciekawszych. A szkoda, bo potencjał był, zwłaszcza że w obsadzie znaleźli się m.in. Siena Miller, Giovanni Ribisi, Luke Wilson czy Will Patton. Nie wiem, ile Kevin Costner ma w swoim majątku nieruchomości, ale wyczuwam nerwowy czas dla jego doradcy.

Zdjęcie Kevin Costner na festiwalu Cannes 2024 / Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio / Getty Images

5/10

Kuba Armata, Cannes