Cannes 2023: Polska produkcja w sekcji Short Film Corner

"Nowy początek" na Short Film Corner w Cannes

"Nowy początek" to trwający ponad 7 minut film w reżyserii Daniela Szajdeka, którego bohaterami są pracownicy zakładu pogrzebowego. Pewnego dnia odwiedza ich mała dziewczynka, która twierdzi, że jest nowym wcieleniem ich zmarłego ojca. Jak bardzo to wydarzenie zmieni ich życie?

Film bardzo podobał się jurorom w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Pokaz na festiwalu w Cannes to nagroda za wygranie warszawskiej edycji 48 Hour Film Project. "Nowy początek" znalazł się również w finale Festiwalu Filmapalooza w Los Angeles, który jest konkursowym przeglądem zwycięzców lokalnych edycji 48 Hour Film Project (w tym roku było to 140 krótkich produkcji).



Spośród wszystkich pokazanych w USA krótkich filmów tylko 16 zostało wybranych do prezentacji w Cannes.

Short Film Corner w Cannes to jedno z najważniejszych spotkań w branży filmów krótkometrażowych. Przegląd ten co roku przyciąga największych reżyserów, agentów, producentów oraz instytucje filmowe z całego świata. "Nowy początek" zostanie wyświetlony we Francji 22 maja.



76. Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 16-27 maja 2023 roku.

Zdjęcie Pokaz polskiej produkcji podczas Short Film Corner w Cannes / materiały prasowe

Czym jest 48 Hour Film Project

48HFP stawia na twórcze zaangażowanie grupy filmowców. Na całym świecie ekipy biorące udział w konkursie mają tylko dwie doby na stworzenie filmu zawierającego wymagane elementy: wylosowany gatunek filmowy oraz rekwizyt, imię i nazwisko bohatera, jego zawód oraz fragment dialogu. Wydarzenie odbywa się co roku w blisko 150 miastach na 6 kontynentach, a udział w konkursie wzięło już ponad 600 tysięcy twórców, którzy stworzyli ponad 50 tysięcy produkcji.

Organizatorem 48 Hour Film Project w Polsce od 12 lat jest Fundacja Przestrzeń Filmowa, która przygotowała już 19. edycji w różnych polskich miastach. Najbliższa polska edycja odbędzie się w Bielsku-Białej na początku czerwca, a jesienią filmowcy będą mogli stworzyć filmy podczas warszawskiej 12. edycji konkursu.