Cannes 2023: Złota Palma dla "Anatomii upadku"

Film "Anatomia upadku" ("Anatomy of a Fall") Justine Triet został uhonorowany Złotą Palmą podczas sobotniej gali zamknięcia 76. festiwalu w Cannes.

To opowieść o kobiecie, która zostaje oskarżona o zabójstwo męża. W rywalizacji o statuetkę obraz Triet pokonał 20 innych filmów, wśród nich: "The Old Oak" Kena Loacha, "La Chimerę" Alice Rohrwacher, "Asteroid City" Wesa Andersona i "Homecoming" Catherine Corsini.

Zrealizowany w koprodukcji brytyjsko-polskiej film "Strefa interesów" ("The Zone of Interest") Jonathana Glazera otrzymał Grand Prix podczas sobotniej gali zamknięcia 76. festiwalu w Cannes. Autorem zdjęć do filmu jest polski operator Łukasz Żal ("Ida", "Zimna wojna", "Twój Vincent"). Współproducentką jest Ewa Puszczyńska , która w przeszłości wyprodukowała m.in. nagrodzoną Oscarem dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego "Idę" Pawła Pawlikowskiego.

Glazer odebrał statuetkę z rąk Quentina Tarantino, który promował w Cannes tom esejów filmowych "Cinema Speculation" oraz zorganizował dla widzów pokaz-niespodziankę.

Tran Anh Hung został uhonorowany podczas sobotniej gali zamknięcia 76. festiwalu w Cannes nagrodą za najlepszą reżyserię "The Pot-au-Feu".



Statuetka za najlepszy scenariusz trafiła do Sakamoto Yuji'ego za film "Monster".



Nagrodę Jury otrzymał film "Fallen Leaves" Akiego Kaurismakiego.

Merve Dizdar i Koji Yakusho odebrali nagrody dla najlepszej aktorki i aktora podczas sobotniej gali zamknięcia 76. festiwalu w Cannes. Jury konkursu głównego doceniło ich za kreacje w - kolejno - "About Dry Grasses" oraz "Perfect Days".

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: szwedzki reżyser, scenarzysta i aktor Ruben Östlund (przewodniczący), francuska reżyser i scenarzystka Julia Ducournau, argentyński reżyser i scenarzysta Damián Szifron, afgańsko-francuski reżyser i scenarzysta Atiq Rahimi, amerykański aktor, reżyser i scenarzysta Paul Dano, amerykańska aktorka, reżyser i producentka Brie Larson, zambijski reżyser i scenarzysta Rungano Nyoni, francuski aktor Denis Ménochet oraz marokańska scenarzystka i reżyser Maryam Touzani.

"27" Flory Anny Budy otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu krótkometrażowego podczas sobotniej gali zamknięcia 76. festiwalu w Cannes.

O Złotą Palmę w konkursie filmów krótkometrażowych ubiegało się 11 obrazów z różnych części świata, wśród nich "As It Was" Damiana Kocura i Anastasii Solonevych. To historia Lery, która od czasu wybuchu wojny w Ukrainie mieszka w Berlinie. Pewnego dnia kobieta postanawia wrócić do Kijowa i spotkać się z rodziną.

Krótkie metraże oceniło jury w składzie: węgierska reżyser Ildiko Enyedi (przewodnicząca), francuska aktorka Karidja Toure, izraelski scenarzysta, reżyser i aktor Shlomi Elkabetz, kanadyjska aktorka Charlotte Le Bon oraz amerykańska reżyser i scenarzystka Ana Lily Amirpour.

Wcześniej jurorzy Złotej Kamery, którym przewodniczyła francuska aktorka Anais Demoustier, wręczyli statuetkę za najlepszy debiut Thienowi An Phamowi za "Inside The Yellow Cocoon Shell".