Jak co roku, pod koniec Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes odbyła się charytatywna gala zorganizowana przez fundację amFAR (The Foundation for AIDS Research). Misją założonej przez Elizabeth Taylor i dr Mathildę Krim organizacji jest finansowanie badań nad AIDS oraz edukowanie w zakresie profilaktyki i leczenia tej choroby. Punkt kulminacyjny imprezy, której gospodynią była w tym roku Queen Latifah, stanowiła aukcja poprowadzona przez słynnego szwajcarskiego marszanda i kolekcjonera, Simona de Pury.

Reklama

Cannes 2023: Niezwykła aukcja na festiwalu

Wśród przedmiotów, które trafiły pod młotek, znalazły się m.in. kreacje haute couture zaprezentowane nieco wcześniej w ramach specjalnego pokazu Icons Collection CR Runway Show, koordynowanego przez byłą redaktorkę naczelną francuskiego "Vogue'a" Carine Roitfeld. Ekskluzywne stroje sprzedano łącznie za 600 tys. dolarów. Wylicytować można było również wykonane z 18-karatowego białego złota kolczyki marki Chopard, tygodniową wycieczkę na Islandię oraz nowy model samochodu Aston Martin - kultowej brytyjskiej marki, której autem jeździł sam James Bond. Luksusowy samochód w pakiecie z zaproszeniem na wyścig Formuły 1 sprzedano za 1,5 mln dolarów.

Uczestnicy charytatywnej aukcji mieli również szansę wejść w posiadanie imponującego, 2-metrowego dwudziestościanu autorstwa Anthony'ego Jamesa - jedynego artysty wizualnego, którego prace były wystawiane na wszystkich siedmiu kontynentach. Spektakularna instalacja pojawiła się w sequelu filmu "Na noże" zatytułowanym "Glass Onion" , w którym wystąpili Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista i Kathryn Hahn. Nowy nabywca zapłacił za nią 250 tys. dolarów.



Ogromnym zainteresowaniem cieszył się także portret Leonarda DiCaprio autorstwa awangardowego artysty Damiena Hirsta. Obraz Brytyjczyka został wylicytowany za 1,2 mln dolarów.