Psy Tildy Swinton nagrodzone w Cannes

Rok temu Palm Dog trafiła do pudla Brita, który wystąpił w filmie "War Pony".

W 2021 roku nagrodę otrzymały zaś psy aktorki Tildy Swinton. Trzy psy rasy springer spaniel angielski - Snowbear, Dora i Rosy - wystąpiły u jej boku w filmie Joanny Hogg "Pamiątka: Część 2".

"Powiem szczerze, że była to nagroda, której wyczekiwałyśmy od lat" - powiedziała Tilda Swinton, odbierając nagrodę Palm Dog. We wspomnianym wyżej filmie wystąpiła u boku nie tylko swoich psów, ale także swojej córki, Honor Swinton Byrne. Psy nie mogły uczestniczyć we wręczeniu nagrody. "Chciałam je tu zawołać, ale są zajęte. Słyszałam, że biegają właśnie po górzystych wybrzeżach Szkocji" - tłumaczy aktorka.

"Myślę, że psy Tildy będą teraz rozchwytywane" - dodała uczestnicząca we wręczeniu nagrody Palm Dog Joanna Hogg. Reżyserka podkreśliła, że sama z chęcią będzie jeszcze współpracowała z tymi trzema psimi gwiazdami.