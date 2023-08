Big Festivalowski: Piątek pełen emocji

Jeśli ktoś nie wie, że w Płocku odbywa się właśnie draga edycja Big Festivalowskiego, chodząc po ulicach miasta może nie raz przecierać oczy ze zdumienia. Płock zamienił się bowiem w stolicę komedii! Na rynku stanęła scena i wielki ekran, na którym pokazywane są kultowe komedie. Wokół natomiast paradują festiwalowicze ubrani w... szlafroki i klapki.

Zdjęcie Piotr Cyrwus podczas 2. edycji Big Festivalowskiego / Krystian Tuziemski / materiały prasowe

Zdjęcie Big Festivalowski 2 / Krystian Tuziemski / materiały dystrybutora

Płocczanie i przybyli na festiwal goście już od południa mogli liczyć na moc atrakcji. Na piątek zaplanowane było bowiem spotkanie z twórcami serialu "The Office PL", poprzedzone emisją kilku wybranych odcinków 2. sezonu serialu. W kinie "Przedwiośnie" zaprezentowano natomiast kilka filmowych komedii. Widzowie mogli zobaczyć m.in. "Kryptonim Polska" oraz "Masz Ci los". Twórcy obu produkcji również spotkali się z widzami.

Reklama

W piątek na ekranach kina pokazano także filmy Jerzego Stuhra - "Spis Cudzołożnic" i "Duże zwierzę". W sobotę aktor i reżyser odbierze nagrodę za całokształt twórczości.

Na spragnionych oryginalnych wrażeń, czekało również kilka nietuzinkowych atrakcji. Widzowie mieli okazję uczestniczyć w sztafecie dubbingowej filmów klasy B oraz wstąpić do Muzeum Memów - pierwszego w Europie i drugiego na świecie miejsca, w którym humor nie zna granic.

"To pierwszy duży filar festiwalu. Jest ono pierwsze w Europie i drugie na świecie. To nasza duma na 800 m. kw. do zobaczenia w NK Przedwiośnie" - mówił Alek Pietrzak organizator festiwalu.

Muzeum składa się z kilku sal, a każda z nich zahacza o inne struny humoru. W ciągu kilku chwil można zatopić się w świat różu i miękkości, w którym brakuje jedynie wielkiej lalki Barbie, by płynnie przejść do "sali dla dorosłych", gdzie króluje... groza.

Zdjęcie Big Festivalowski 2 / Krystian Tuziemski / materiały prasowe

Big Festivalowski: Jedyny taki pokaz mody

Wisienką na torcie pierwszego dnia płockiego festiwalu okazało się uroczyste otwarcie drugiej edycji imprezy. Na Starym Rynku o 21:00 rozpoczął się pokaz mody szlafrokowej, w którym udział wzięli wszyscy chętni. Tutaj każdy mógł zabłysnąć i spełnić swoje marzenie o wybiegu.

Tuż po pokazie wyemitowano kultowe dzieło braci Coen - komedię "Big Lebowski" , która stała się inspiracją dla twórców festiwalu. Film opowiada o fatalnej pomyłce, jaka przytrafiła się bezrobotnemu i znudzonemu Jeffowi Lebowskiemu, do którego włamuje się dwóch zbirów. Mężczyźni przekonani byli, że włamują się do milionera z Pasadeny o tym samym imieniu i nazwisku.

W bohaterów filmu brawurowo wcieli się: Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Philip Seymour Hoffman, John Turturro oraz Julianne Moore.