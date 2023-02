Niewiele aktorskich olśnień

73. edycja Berlinale nie należała do aktorów i aktorek. O ile te kategorie są wyjątkowo mocno obsadzone podczas tegorocznych Oscarów, o tyle w festiwalowym konkursie zjawiskowych kreacji było stosunkowo niewiele. A jeśli już, stworzone zostały głównie przez naturszczyków. Mam na myśli nie tylko młodą Sofíę Otero we wspomnianym "20 000 Species of Bees", ale przede wszystkim wspaniałą Mwajemi Hussein w "The Survival of Kindness" doświadczonego australijskiego reżysera Rolfa de Heera.

Zdjęcie Mwajemi Hussein w filmie "The Survival of Kindness" / Triptych Pictures / materiały prasowe

W tej zaskakującej opowieści o systemowym rasizmie wciela się ona w postać zwaną po prostu BlackWoman, której jedynym celem jest to, by przetrwać. Wiele w tej roli było z życia pięćdziesięcioletniej kobiety, zmuszonej do tego, by w przeszłości uciekać z Demokratycznej Republiki Konga, gdzie się urodziła, do Tanzanii, a później Australii. Rola u de Heera była dla niej absolutnym debiutem przed kamerą, by nie wspomnieć, że przed tym doświadczeniem nigdy nie miała okazji być w kinie.

Wideo "The Survival of Kindness" | Trailer | Berlinale 2023

Miałbym natomiast spory problem z przyznaniem Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą męską kreację. Żadna nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, bym miał jakichś wyraźnych faworytów. Postawiłbym pewnie na kogoś z trójki: Simon Baker ("Limbo"), Louis Garrel ("The Plough"), Franz Rogowski ("Disco Boy").

Ze wskazaniem na tego trzeciego, który już od kilku lat uznawany jest za największy talent niemieckiego kina, ale paradoksalnie za inną rolę. Wystąpił on bowiem także w pokazywanym w sekcji Panorama filmie Iry Sachsa "Passages". I szkoda, że właśnie ta niezwykle udana produkcja, z dużo bardziej zniuansowaną rolą Rogowskiego, nie znalazła się w dość przeciętnym tegorocznym konkursie.

O tym, do kogo powędrują najważniejsze nagrody 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, dowiemy się w sobotę.