Nie oderwiesz od nich wzroku. Najlepsze komedie miłosne z Meg Ryan

"Bezsenność w Seattle" (1993)

"Bezsenność w Seattle" to klasyczna komedia romantyczna, która połączyła na ekranie po raz pierwszy duet Meg Ryan i Toma Hanksa - i od razu okazało się, że to strzał w dziesiątkę. Film opowiada historię Sama, wdowca, który nie potrafi poradzić sobie ze stratą żony. Jego syn postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i dzwoni do radiowej audycji dla samotnych. Głos chłopca porusza serca słuchaczy, w tym Annie - dziennikarki z Baltimore, która czuje, że Sam może być kimś ważnym. Reżyserka Nora Ephron umiejętnie balansuje między nostalgią a humorem. Zdjęcia do filmu powstawały m.in. w Seattle, Chicago, Nowym Jorku i Baltimore.

"Kiedy Harry poznał Sally" (1989)

"Kiedy Harry poznał Sally" pokazuje, co dzieje się, gdy życie nie układa się zgodnie z planem. Harry i Sally poznają się tuż po studiach, ale ich drogi się rozchodzą. Po kilku latach znowu wpadają na siebie - początkowa niechęć ustępuje z czasem miejsca przyjaźni. Choć oboje twierdzą, że przyjaźń między kobietą a mężczyzną nigdy nie jest do końca możliwa, ich relacja z każdym rokiem staje się coraz głębsza. Wspólnie przeżywają wzloty i upadki, dzielą codzienność, aż niepostrzeżenie zbliżają się do granicy, której przekroczenie może zmienić wszystko. W tym filmie ekranowym partnerem Meg jest Billy Crystal.

"Masz wiadomość" (1998)

Kolejne bardzo udane spotkanie Meg Ryan i Toma Hanksa na ekranie - tym razem w epoce pierwszych randek online. W tej ciepłej i nostalgicznej komedii w reżyserii Nory Ephron, Ryan wciela się w Kathleen Kelly, właścicielkę uroczej, małej księgarni w Nowym Jorku, która niespodziewanie trafia na celownik bezdusznej konkurencji - sieci księgarni FoxBooks, kierowanej przez pozornie chłodnego Joe Foxa (Hanks). Zaciekli rywale nie mają pojęcia, że po godzinach wymieniają się pełnymi czułości mailami... ze sobą nawzajem.

Zdjęcie Meg Ryan i Tom Hanks w filmie "Masz wiadomość" / Album Online / East News

"Francuski pocałunek" (1995)

We "Francuskim pocałunku" Meg Ryan wciela się w Kate, kobietę, która panicznie boi się latać i nie przepada za Francuzami, ale kiedy dowiaduje się, że jej narzeczony (Timothy Hutton) zakochał się w innej podczas pobytu w Paryżu, mimo wszystko wsiada w samolot i rusza za ocean, by go odzyskać. W trakcie lotu poznaje Luca (Kevin Kline), urokliwego, choć podejrzanego Francuza, który - jak się okazuje - ma własny interes w tej podróży i nie waha się podsunąć jej "przypadkowo" przedmiotu o dużej wartości. Od tego momentu Kate wpada w serię perypetii, które prowadzą ją z Paryża aż do Cannes, a to, co początkowo miało być desperacką misją ratowania związku, zmienia się w coś zupełnie innego.

"Kate i Leopold" (2001)

Gdy Leopold (Hugh Jackman), książę Albany i wynalazca z epoki wiktoriańskiej, przez przypadek trafia do Nowego Jorku w XXI wieku, jego życie zostaje wywrócone do góry nogami. Przypadkowo zamieszkuje z ekscentrycznym naukowcem Stuartem, a wkrótce poznaje jego byłą dziewczynę - Kate, niezależną, ambitną i zorientowaną na karierę kobietę sukcesu, graną przez Meg Ryan. Kate, która dawno przestała wierzyć w romantyczną miłość, początkowo traktuje Leopolda z dystansem, ale z czasem między nimi zaczyna rodzić się uczucie, które wymyka się logice i wszelkim ramom czasowym.

Zdjęcie Meg Ryan i Hugh Jackman w filmie "Kate i Leopold" / materiały prasowe

