Najbardziej pamiętne kreacje Michelle Williams. Oto jej mistrzowskie role

Michelle Williams to aktorka, która już jako nastolatka zaczęła budować swoją pozycję w Hollywood. Szeroka publiczność poznała ją dzięki roli w serialu "Jezioro marzeń", ale to filmy uczyniły z niej prawdziwą gwiazdę. Dzięki kreacjom pełnym emocji i autentyczności Williams zyskała miano specjalistki od ról kobiet z trudnymi życiorysami. Przyjrzyjmy się jej najważniejszym występom.

"Jezioro marzeń" - początek kariery

Michelle Williams na ekranie zadebiutowała jako trzynastolatka, a droga do Hollywood prowadziła przez liczne castingi i małe role w serialach, takich jak "Słoneczny Patrol". Przełom nastąpił, gdy otrzymała rolę Jen Lindley w "Jeziorze marzeń". Serial szybko zdobył popularność, a kreacja Williams zapewniła jej rzeszę fanów. Sama aktorka jednak od początku wiedziała, że chce czegoś więcej niż tylko statusu gwiazdy telewizji.

Zdjęcie Obsada serialu "Jezioro marzeń" / Columbia TriStar International Television/Courtesy of Getty Images / Getty Images

"Tajemnica Brokeback Mountain" - pierwsza nominacja do Oscara

Po zakończeniu pracy nad "Jezioro marzeń" Williams zdecydowała się skupić na filmach. Jej przełomową rolą była Alma, żona Ennisa w "Tajemnicy Brokeback Mountain". Poruszający występ przyniósł jej pierwszą nominację do Oscara. To właśnie na planie tego filmu rozpoczął się jej związek z Heathem Ledgerem, który był ojcem ich córki Matildy.

"Blue Valentine" - emocjonalna głębia

Przygotowując się do roli Cindy w "Blue Valentine", Williams zamieszkała z Ryanem Goslingiem, aby lepiej zrozumieć dynamikę między granymi przez nich postaciami. Film opowiada o rozpadającym się małżeństwie i poruszył widzów swoją szczerością. Kreacja Williams przyniosła jej kolejną nominację do Oscara.

"Wendy i Lucy" - mistrzostwo minimalizmu

Współpraca z reżyserką Kelly Reichardt okazała się dla Williams kluczowa w rozwijaniu kariery. W "Wendy i Lucy" wcieliła się w kobietę walczącą z kryzysem bezdomności. Jej subtelna gra, oparta na drobnych gestach i emocjach, sprawiła, że film stał się jednym z ważniejszych momentów w jej dorobku.

"Fosse/Verdon" - triumf na małym ekranie

W serialu "Fosse/Verdon" Williams wcieliła się w Gwen Verdon, legendarną tancerkę i partnerkę kreatywną Boba Fosse’a. Aktorka zdobyła za tę rolę Złoty Glob, Emmy i statuetkę SAG. Jej kreacja to prawdziwe studium kobiety, która pomimo sukcesów zawodowych zmaga się z osobistymi dramatami.

Zdjęcie Najnowsza kreacja Michelle Williams pochodzi z miniserialu "Fosse/Verdon" / materiały prasowe

"Mój tydzień z Marilyn" - ikona na ekranie

Rola Marilyn Monroe w "Moim tygodniu z Marilyn" była prawdziwym wyzwaniem. Williams, zamiast kopiować gesty i mimikę gwiazdy, oddała jej emocje i wewnętrzne rozterki. Występ nagrodzony Złotym Globem potwierdził, że aktorka potrafi tchnąć życie w nawet najbardziej wymagające role.

"Manchester by the Sea" - emocje w kilku scenach

Choć postać grana przez Williams w "Manchester by the Sea" pojawia się na ekranie zaledwie kilka razy, jej występ zostaje w pamięci na długo. Jako była żona bohatera granego przez Casey’ego Afflecka, Williams stworzyła wzruszającą kreację, ukazując kobiecą perspektywę żałoby i straty. To kolejna rola, która przyniosła jej nominację do Oscara.

Zdjęcie Michelle Williams i Casey Affleck w filmie "Manchester by the Sea" / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

"Fabelmanowie" - serce filmu Spielberga

W "Fabelmanach" Stevena Spielberga Michelle Williams wcieliła się w Mitzi, matkę głównego bohatera, inspirowaną matką reżysera. Jej występ, pełen czułości i pasji, zdobył uznanie krytyków i piątą nominację do Oscara. Spielberg przyznał, że Williams perfekcyjnie oddała ducha jego matki, co uczyniło jej kreację wyjątkowo poruszającą.

Michelle Williams to aktorka, która w każdej roli wnosi coś wyjątkowego. Jej wszechstronność i umiejętność wcielania się w złożone postacie sprawiają, że pozostaje jedną z najważniejszych postaci współczesnego kina.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Babygirl" [trailer] materiały prasowe

