Al Pacino, legenda kina, znany z charyzmatycznego głosu i niezrównanego talentu, od dekad zachwyca widzów na całym świecie. Jego filmografia jest pełna niezapomnianych ról, od dramatów, przez kryminały, aż po kino akcji. W 2025 roku Pacino skończy 85 lat, co jest doskonałą okazją do przypomnienia jego największych kreacji.

Początek wielkości: Bickham w "Czy tygrys nosi krawat?" (1969)

Choć wielu zna Pacino z kina, jego pierwsze wielkie uznanie przyszło ze sceny teatralnej. W sztuce "Czy Tygrys nosi krawat?" wcielił się w postać uzależnionego od narkotyków nastolatka, Bickhama. Za tę rolę zdobył swoją pierwszą nagrodę Tony. To właśnie tutaj jego talent zyskał szersze uznanie.

Reklama

Mafijna legenda: Michael Corleone w "Ojcu chrzestnym" (1972)

Pacino zdobył światową sławę dzięki roli Michaela Corleone w "Ojcu chrzestnym" Francisa Forda Coppoli. Studio początkowo opierało się angażowi młodego aktora, ale Coppola postawił na swoim. Rola Michaela przyniosła Pacino pierwszą nominację do Oscara i stała się jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii kina.

Zdjęcie Al Pacino / materiały prasowe

Dramat drogi: Lion w "Strachu na wróble" (1973)

"Strach na wróble" to mniej znany film Pacino, ale jednocześnie jedna z jego najbardziej poruszających kreacji. W duecie z Gene Hackmanem stworzył historię o przyjaźni i poszukiwaniu swojego miejsca w świecie. Choć film nie odniósł sukcesu w USA, zdobył Złotą Palmę w Cannes.

Walka z korupcją: Frank Serpico w "Serpico" (1973)

W tym opartej na faktach historii Pacino wciela się w Franka Serpico, nowojorskiego policjanta walczącego z korupcją w swoim wydziale. Reżyser Sidney Lumet idealnie wykorzystał energię aktora, a rola przyniosła mu nominację do Oscara i Złotego Globu.

Bankowa tragedia: Sonny w "Pieskim popołudniu" (1975)

"Pieskie popołudnie" to kolejny hit z Pacino w roli głównej. Tym razem aktor zagrał bankowego rabusia, którego desperacja i ludzki dramat przykuły uwagę widzów na całym świecie. Film zdobył Oscara za najlepszy scenariusz, a Pacino po raz kolejny zachwycił krytyków.

Tony Montana w "Człowieku z blizną" (1983)

Nie sposób pominąć kultowej kreacji Tony'ego Montany w "Człowieku z blizną". Pacino stworzył jedną z najbardziej pamiętnych postaci kina gangsterskiego. Film Briana De Palmy był początkowo krytykowany za przemoc, ale dziś uznawany jest za arcydzieło.

Zdjęcie Al PAcino w filmie "Człowiek z blizną" / AKPA

Emocjonalny triumf: Frank Slade w "Zapachu kobiety" (1992)

To właśnie za rolę niewidomego, emerytowanego pułkownika Franka Slade’a Pacino zdobył swojego jedynego Oscara. "Zapach kobiety" to opowieść o przyjaźni i życiowych wyborach, w której aktor pokazuje pełnię swojego talentu.

Powrót do kina akcji: Vincent Hanna w "Gorączce" (1995)

"Gorączka" Michaela Manna to film, który wprowadził Pacino i Roberta De Niro na wspólny ekran w jednym z najbardziej pamiętnych starć w historii kina. Rola detektywa Vincenta Hanny idealnie pasowała do jego intensywnego stylu aktorstwa.

Wielki powrót: Jimmy Hoffa w "Irlandczyku" (2019)

Po latach Pacino po raz pierwszy zagrał w filmie Martina Scorsese. W "Irlandczyku" wcielił się w Jimmy’ego Hoffę, ikonicznego lidera związkowego. Film ponownie pokazał, że Pacino jest aktorem, który potrafi wnieść każdą produkcję na wyższy poziom.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julia Wieniawa z ciążowym brzuszkiem w komedii "Dalej jazda" [fragment filmu] materiały prasowe

Kariera Ala Pacino to nie tylko filmy, ale też niezapomniane role teatralne i telewizyjne. Jego talent, charyzma i zdolność do wcielania się w różnorodne postacie sprawiają, że jest jedną z największych ikon kina wszech czasów. Pacino to aktor, którego twórczość na zawsze zostanie zapamiętana.