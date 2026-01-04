Kartkówka z kultowych filmów PRL-u. Młodsi polegną już na starcie

Polskie kino lat 70. to prawdziwa kopalnia kultowych scen, dialogów i bohaterów, których pamięta się przez całe życie. Od groteskowego humoru "Rejsu", przez inteligentną komedię "Poszukiwany, poszukiwana", po wielkie kino moralnego niepokoju i widowiskowe adaptacje literatury - ten okres był niezwykle różnorodny. Jeśli wydaje ci się, że bez problemu rozpoznasz filmy takie jak "Brunet wieczorową porą", "Człowiek z marmuru", "Barwy ochronne", "Ziemia obiecana" czy "Trędowata", sprawdź się w naszej filmowej kartkówce. Tylko nieliczni zgarną komplet punktów.

