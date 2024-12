James Cameron znowu przeniesie nas do fascynującego świata Pandory. 19 grudnia 2025 roku na ekrany kin wejdzie trzecia część kultowej serii zatytułowana "Avatar: Fire & Ash". Zoe Saldaña, wcielająca się w Neytiri od premiery pierwszego filmu w 2009 roku, uchyliła rąbka tajemnicy o tym, co czeka jej bohaterkę w tej długo wyczekiwanej produkcji.

Neytiri w obliczu tragedii: co zmieni się w życiu rodziny Sullych?

Druga część serii, "Avatar: Istota wody", pozostawiła widzów w dramatycznym momencie - rodzina Sullych musiała zmierzyć się ze stratą ukochanego dziecka. Jak zdradza Zoe Saldaña w rozmowie z magazynem Deadline, ten bolesny wątek będzie miał ogromny wpływ na dalszy rozwój fabuły.

Reklama

"Zostawiliśmy rodzinę Sullych w momencie, w którym opłakują stratę swojego dziecka. To wydarzenie znacząco wpłynie na ich relacje i decyzje" - mówi aktorka. Saldaña podkreśla, że kluczowym elementem pozostaje relacja Neytiri i Jake’a, którzy będą musieli jeszcze bardziej zjednoczyć siły, aby chronić swoich bliskich.

Wideo "Avatar: Istota wody" [trailer 2]

Plemię Ognia i nowe niebezpieczeństwa na Pandorze

Tytuł "Fire & Ash" nie jest przypadkowy. James Cameron zapowiedział, że trzecia odsłona skupi się na przedstawieniu nowego plemienia zamieszkującego Pandorę - złowrogiego Plemienia Ognia. To zupełnie nowy wątek, który wprowadzi dodatkową dynamikę do opowieści o tej niezwykłej planecie. W trzeciej części poznamy także inne plemiona, co ma na celu jeszcze bardziej rozbudować świat Pandory.

Koncepcyjne grafiki oraz fragmenty scenariusza, które zaprezentowano podczas Expo D23 w Brazylii, dają przedsmak tego, co nas czeka. Cameron nie ukrywa, że chce, aby każdy film w serii wprowadzał coś nowego, nie tylko pod względem wizualnym, ale także narracyjnym.

Nowi bohaterowie i wielkie powroty

Do obsady trzeciej części "Avatara" powrócą dobrze znane twarze, takie jak Sam Worthington, Sigourney Weaver, Kate Winslet czy wspomniana Zoe Saldaña. W produkcji pojawią się jednak także nowe postacie, w które wcielą się Oona Chapman oraz David Thewlis. Twórcy zapowiadają, że każda z tych ról odegra kluczowe znaczenie w rozwijaniu głównych wątków fabularnych.

"Avatar" w liczbach: fenomen na skalę światową

Do tej pory filmy z serii "Avatar" zarobiły na całym świecie ponad 5 miliardów dolarów, co czyni je jednymi z najbardziej kasowych produkcji w historii kina. Zarówno pierwszy "Avatar", jak i "Istota wody" zyskały uznanie za przełomowe efekty specjalne i poruszającą opowieść.

"Fire & Ash" ma szansę utrzymać tę wysoką poprzeczkę, a nawet ją podnieść, dzięki jeszcze bardziej rozbudowanemu światu Pandory i intensywniejszym emocjom, które przyniesie historia rodziny Sullych.

"Avatar: Fire & Ash" zadebiutuje w kinach 19 grudnia 2025 roku, a oczekiwania wobec produkcji są ogromne. James Cameron nie ukrywa, że to dopiero początek dalszych planów związanych z Pandorą. Co przyniesie przyszłość tej przełomowej serii? Jedno jest pewne - trzecia część dostarczy zarówno emocji, jak i widowiskowych wrażeń.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Milczenie Julie" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

"Władca pierścieni: Wojna Rohirrimów": Czy anime przyciągnie fanów kultowej serii?

Zadziorna i niezależna. Widzowie czekali na ten film osiem lat!

Wyjątkowy serial fantasy powraca z trzecim sezonem. Jest data premiery